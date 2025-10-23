'Потери неизбежны': в Кремле готовятся к провалу в госбюджете из-за санкций Трампа

Кремль ожидает удара по государственному бюджету из-за новых санкций администрации Дональда Трампа, под которые попали две крупнейшие российские нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл". Чтобы ограничить финансовое влияние санкций, Россия будет использовать "теневой флот".

Об этом пишет Bloomberg. Издание ссылается на источники, близкие к Кремлю.

По словам одного из собеседников издания, потери российской казны неизбежны, хотя их размер подсчитать пока трудно.

"Роснефть" и "Лукойл" обеспечивают России половину экспорта, или 2,2 млн баррелей в сутки. А если учесть уже занесенные в "черный список" компании "Сургугтнафтогаз" и "Газпром нефть", топод блокирующими санкциями США находится 70% российской нефти, экспортируемой за границу.

Чтобы ограничить финансовые последствия санкций, Россия будет использовать "теневой флот" и сеть нефтетрейдеров-посредников, сказал в разговоре с изданием чиновник, близкий к Кремлю, который попросил не называть его имени.

Он отметил, что до момента, когда ограничения вступят в силу, есть месяц. И Россия использует это время, чтобы адаптироваться к ситуации. Возможно, Трамп также изменит свою позицию, в зависимости от того, как будут продвигаться переговоры с Кремлем, добавил собеседник агентства.

Оценки экспертов

Даже если экспорт "Роснефти" и "Лукойла" сократится всего на 5-10%, это в сочетании с увеличенной скидкой на российскую нефть, которую придется сделать, принесет бюджету РФ потери на 120 млрд рублей в месяц. Такую оценку сделал Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

По плану Минфина, в этом году казна планирует собрать 8,3 трлн рублей нефтегазовых налогов, или в среднем 690 млрд рублей в месяц. Санкционные убытки, таким образом, могут составить около 20% этой суммы.

"Объемы экспорта могут снизиться, пока логистика будет перестраиваться, а дисконты, вероятно, увеличатся", – говорит Дмитрий Полевой, директор по инвестициям Astra Asset Management.

По его словам, ситуацию частично может сгладить рост цен на нефть или ослабление рубля.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство финансов США ввело санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. Вашингтон призвал Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

