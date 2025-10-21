Бензиновый кризис набирает обороты: какие регионы РФ ввели ограничения на продажу топлива

Еще в трех регионах России – в Сибири и на Дальнем Востоке – ввели ограничения на продажу бензина. Свободную реализацию топлива остановили на автозаправочных станциях "Байкальской региональной компании" (БРК) в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье.

Об этом пишут местные СМИ. Со вторника, 21 октября, на АЗС сети продают не больше 20 литров бензина АИ-92 "в одни руки". В БРК заявили, что ограничения были введены на неопределенный срок из-за перебоев с отгрузкой бензина со стороны основных поставщиков – "Роснефти" и "Газпрома".

Ограничения на заправках этой компании коснулись Иркутска и Ангарска, столицы Бурятии Улан-Удэ и Заиграевского района Бурятии.

"В субботу [18 октября] муж не смог найти 95-й. Нигде. Заливал 100-й. А на 92-й была огромная очередь, не смог продраться", – жаловалась жительница Ангарска.

Ситуация на других АЗС

На прошлой неделе жители Краснокаменска в Забайкалье сообщали, что в городе работает только одна заправка, на которой образовывались огромные очереди. На остальных АЗС закончился бензин АИ-92, АИ-95, АИ-100, а также дизтопливо. В администрации заявили, что у сети АЗС "Союз и К" возникли перебои с поставками, поэтому они отпускали топливо по талонам.

Кроме того, с минувшей недели по 20 литров 92-го бензина в "одни руки" стали отпускать в Киренском районе Иркутской области и городе Бодайбо на севере региона.

Не больше 20 литров бензина на машину теперь продают и на заправках сети "Корс" в Чите и Забайкальском крае. По данным местных СМИ, на АЗС "Роснефти" в регионе утром во вторник топлива не было.

Перебои возникли и на заправках "Газпромнефти" в Красноярске. На АЗС выстроилась очередь на покупку АИ-92.

"На кассе говорят: вам повезло, вы последний, кому достался 92-й бензин. А тут еще цены рублей по 58 за литр. Остальных просто разворачивают", – рассказал местный журналист Дмитрий Полушин.

Дефицит бензина в регионах РФ

Дефицит бензина зафиксирован по меньшей мере в 57 регионах России. Он и ограничения продажи топлива на заправках возникли вследствие усилившихся с августа атак украинских дронов на объекты российской нефтепереработки.

По оценкам Международного энергетического агентства, в результате этих ударов объемы переработки сырья в РФ обвалились примерно на 10%, до 5 млн баррелей в сутки. На прежнюю мощность российские НПЗ смогут выйти не раньше второй половины 2026 года, прогнозируют в МЭА.

Ранее мы писали о том, что дефицит бензина и дизеля в России уже зафиксирован в 84% регионов, а новые перебои коснулись Ямало-Ненецкого автономного округа, Тувы, Удмуртии и Курганской области. Даже в нефтедобывающей Тюмени введено ограничение на продажу до 30 литров на одного человека, а цены на бензин стремительно выросли до 70-80 рублей за литр.

С начала кризиса автозаправки во многих регионах РФ пустеют, а цены на бензин и дизель растут. Дроны продолжают наносить удары по энергетической и топливной инфраструктуре, что еще больше усугубляет дефицит.

Как сообщал OBOZ.UA, вследствие ударов украинских БПЛА по нефтеперерабатывающим мощностям России стоимость бензина марки АИ-92 достигла 74 336 рублей за тонну (эквивалентно $917,44). Это стало для этого стандарта 15-м рекордом с начала года.

