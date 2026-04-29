'Скорее бы все это закончилось': оппозиционерка Курносова рассказала о настроениях народных масс в России

Жители страны-агрессора России, среди прочего, недовольны колоссальными военными потерями на войне с Украиной и агрессивной цензурой. Количество людей, недовольных политическими векторами движения Кремля растет. Однако ожидать какого-то бунта среди россиян в ближайшее время не стоит.

Дело в том, что в борьбе администрации и силовиков главарь Кремля Владимир Путин на стороне последних. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

Скорее бы все закончилось

"То, что в России сегодня много недовольных тем, что делает Кремль – безусловно, это так. Основная эмоция, которую россияне испытывают относительно войны – скорее бы все это закончилось. Второй момент, который, конечно же, очень сильно возмущает людей, это экономические сложности и падение уровня жизни. Все это вместе создает напряжение внутри страны и усиливает желание россиян избавиться от Путина как можно скорее", – отмечает Ольга Владимировна.

Но хотя это желание и должно перерасти в бунт против режима, "вряд ли это произойдет завтра", уверена российская оппозиционерка.

Рейтинг диктатора

Тот факт, что Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал падение рейтинга Путина, свидетельствует, что в борьбе администрации и силовиков главарь Кремля поддерживает последних.

"Уровень поддержки очень важен для любого диктатора, а Путин, безусловно, является диктатором. Другой вопрос, что публикует падение рейтингов ВЦИОМ, который находится на контракте с администрацией президента. То есть эти публикации на руку администрации, потому что это хоть какой-то способ разговаривать с Путиным", – объясняет Ольга Владимировна.

Борьба за Путина

"Силовики, ФСБ хотят дальнейшего ужесточения ситуации внутри страны, новых посадок, дальнейших ограничений интернета. А администрация президента хотела бы сделать небольшое отступление по блокировкам интернета. Поэтому идет борьба за Путина", – отметила оппозиционерка.

Так или иначе, но Путин поддерживает силовиков, а администрация президента в противостоянии с ФСБ, по крайней мере сейчас, проигрывает, считает Ольга Курносова.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов заявил о неизбежных проблемах в экономике России и предупредил о возможной угрозе революции, подобной событиям 1917 года. Таким образом он согласился с якобы критикой российского блогера Виктории Бони в адрес режима страны. И что интересно – коммунист призвал любым способом избежать революции.

