"Сильные идеи для нового времени": в России наметилась тенденция свободной продажи бензина только в городах, куда приезжает Путин

В Нижнем Новгороде на большинстве заправок неожиданно появился бензин несмотря на топливный кризис, который затронул десятки регионов РФ. Это произошло накануне приезда в город российского диктатора Владимира Путина, где он выступил на форуме "Сильные идеи для нового времени".

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По данным росмеда, в день его приезда Путина в Нижнем Новгороде запретили движение судов по Волге и Оке, а также запретили остановку на нескольких улицах. Журналисты, проехав по городу, подтвердили, что бензин есть на большинстве заправок.

Кое-где образовались уже традиционные очереди, а на нескольких АЗС ассортимент был ограничен.

"На нескольких АЗС ассортимент все же ограничен. "Лукойл" на проспекте Гагарина, 232А предлагает только АИ-92 и дизель, "Газпромнефть" на улице Ярошенко, 1А – АИ-92, АИ-95 и дизель", – писали местные паблики.

Были и станции, где появился только дизель – по 77,50 рубля за литр.

При этом еще неделю назад, в разгар второй волны топливного кризиса, на многих заправках Нижнего Новгорода не было бензина, а на других за топливом выстраивались большие очереди.

Отметим, что ранее накануне визита Путина в Красноярск на местных автозаправочных станциях резко снизились цены на бензин. Стоимость топлива упала в среднем на 20-25 рублей за литр, а также были отменены ограничения на его продажу, действовавшие ранее.

Примечательно, что когда диктатор уехал, стоимость бензина вернулась к прежним значениям.

Как сообщал OBOZ.UA, в России резко сократилось производство бензина – за первые три недели августа оно упало почти на 20%. Дефицит же топлива наблюдается даже в Москве. Причина – украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам врага.

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