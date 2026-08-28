Дефицит даже в Москве: производство топлива в России резко упало

В России резко сократилось производство бензина – за первые три недели августа оно упало почти на 20%. Дефицит же топлива наблюдается даже в Москве. Причина – украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) врага.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: производство же дизельного топлива упало еще больше – оно снизилось более чем на 23%.

В то же время, подчеркивается, поставки дизеля на внутренний рынок сократились лишь на 3%. Впрочем, акцентируют авторы материала, достичь этого России и удалось лишь благодаря запрета на большую часть экспорта этого топлива.

"До начала украинских ударов по российским НПЗ Россия обеспечивала около 10% мировых поставок дизеля. Теперь значительная часть этих объемов остается внутри страны", – констатировали аналитики.

Также, отмечается, российское правительство уже запретило большую часть экспорта бензина – до конца января 2027 года. Более того, чтобы облегчить дефицит, власти страны "рассматривают возможность продлить запрет на экспорт дизеля до конца сентября или даже дольше".

"Дефицит заметен даже в Москве и области. Жители каждый день пишут в местных чатах, где удалось найти бензин и какие там очереди. Очередь из 30-50 машин в столице уже никого особо не удивляет", – рассказывают авторы материала.

А вот в регионах, отмечают они, россиян готовят к тому, что нехватка топлива может сохраниться и после окончания летних отпусков. Ведь общая "ситуация остается напряженной".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Россия получила первую танкерную партию автомобильного бензина из Турции. Танкер Wendrix, загруженный в турецком порту Мерсин примерно 200 тысячами баррелей топлива, 24 августа уже прибыл в российский порт Приморск.

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