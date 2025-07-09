'Считаем ничтожным': Песков устроил истерику после решения ЕСПЧ против России

Европейский суд по правам человека признал страну-агрессора Россию виновной в катастрофе рейса МН17, которая произошла в 2014 году над Донбассом. Однако Москва вновь заявила, что не признает решение ЕСПЧ по искам Нидерландов и Украины.

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Кремль не только не признает, но и собирается выполнять решения Европейского суда по правам человека. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"Не собираемся выполнять, считаем их ничтожными", – цитируют российские пропагандисты истерику спикера Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 июля Европейский суд по правам человека вынес сразу два решения по четырем искам Украины и Нидерландов против России. Одно из решений касается военных действий страны-агрессора на территории Украины. В частности, суд постановил, что Россия нарушила международное право во время войны в соседнем государстве.

Как указано в решении суда, именно РФ виновата в "причинении страданий, превышающих минимальный уровень тяжести, с помощью незаконных военных нападений, похищений и насильственных исчезновений, принудительного перемещения гражданских лиц, фильтрации населения Украины, разрушения домов и личного имущества, необеспечения права доступа к учебным заведениям" и тому подобное.

И это – только действия боевиков на Донбассе в период с 2014 по 2022 годы; действия страны-агрессора с начала широкомасштабного вторжения рассматриваются в другом иске.

По первому решению суд постановил, что "государство-ответчик должно безотлагательно освободить или безопасно вернуть всех лиц, которые были лишены свободы на территории Украины", а также сотрудничать при создании международного и независимого механизма для возвращения украинских детей, перевезенных в Россию или на подконтрольные РФ территории".

Во втором постановлении суд признал, что в катастрофе рейса MH17 авиакомпании "Малайзийские авиалинии" летом 2014 года в небе над Донбассом виновата именно Россия.

Это первый случай, когда международный суд признал Москву ответственной за нарушение прав человека во время вторжения в Украину и за сбитый малазийский "Боинг".

Кстати, напомним, что в 2022 году на одном из снарядов, которые Нидерланды предоставили Украине, заметили надпись "за MH17". Эта страна входит в число тех государств, которые согласились поставлять Киеву тяжелую артиллерию, в частности 155-мм САУ.