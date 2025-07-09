Европейский суд по правам человека признал, что Россия виновна в катастрофе рейса МН17 в 2014 году: чем важно это решение

Европейский суд по правам человека признал страну-агрессора Россию виновной в катастрофе рейса МН17, которая произошла 17 июля 2014 года. Решение стало первым случаем, когда международный суд признал РФ ответственной за трагедию, во время которой погибли 298 человека.

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Об этом сообщает AP. Также в решении отмечается, что Москва нарушила международное право во время войны в Украине.

Судьи Европейского суда по правам человека в Страсбурге (Франция) принимают решения по четырем делам, поданным Украиной и Нидерландами против России. Они касаются широкого круга вероятных нарушений прав человека во время полномасштабной войны, в частности сбивания самолета рейса MH17 и незаконного вывоза украинских детей.

Характер решения будет иметь важное значение с политической и моральной точки зрения, поскольку Россия была исключена из Совета Европы в 2022 году. В то же время для семей погибших в катастрофе MH17 это является ключевым этапом в многолетнем стремлении к справедливости.

"Это настоящий шаг в понимании того, кто на самом деле ответственен", – объяснил Томас Шансман, который потерял в трагедии своего 18-летнего сына Куинна.

Стоит отметить, самолет Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года российской ракетой "Бук", выпущенной с территории на востоке Украины, которая находилась под контролем россиян. Тогда погибли все 298 пассажиров и членов экипажа, среди которых – 196 граждан Нидерландов.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2022 году на одном из снарядов, которые Нидерланды поставили Украине, заметили надпись "за MH17". Эта страна входит в число тех государств, которые согласились поставлять Киеву тяжелую артиллерию, в частности 155-мм САУ.