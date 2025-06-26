'Держим двери открытыми': у Трампа нашли отговорку, почему США против разгромных санкций против РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "не спешит" с введением в действие новых санкций против страны-агрессора России потому, что якобы усиление давления на РФ может повредить дипломатическим усилиям США. В частности, после введения новых американских санкций Кремль откажется от переговоров о мире в Украине.

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Поэтому Трамп и "удерживает открытыми двери" к переговорам, отметил госсекретарь США Марко Рубио в комментарии Politico. Однако издание отмечает, что хотя на публике Рубио называет санкции ненужными в это время, в частных беседах он высказывается в отношении Кремля в более жестком тоне.

"Если мы сделаем то, чего все здесь от нас хотят, а именно введем новые санкции и раздавим их, мы, вероятно, лишимся возможности вести с ними переговоры о прекращении огня. И кто тогда будет с ними разговаривать?" — спросил госсекретарь США и уточнил, что "с Европой Россия разговаривать не станет", а будет говорить только с Америкой.

Президент Трамп знает "время и место" для введения новых антироссийских санкций, сказал Рубио.

Демонстрируя этот комментарий Рубио, издание подчеркивает, что нынешний госсекретарь публично и в частных беседах относительно антироссийских санкций высказывается по-разному.

Напомним: на саммите НАТО в Гааге Европа призвала США вместе с ЕС вводить новые ограничения против страны-агрессора. В ответ Рубио изложил вышеприведенные аргументы Белого дома в пользу отсрочки введения новых санкций против России.

Но уже во время частного ужина в рамках саммита НАТО в Гааге Рубио намекнул, что Сенат, вероятно, примет закон об усилении санкций против России сразу после того, как завершит работу над налогово-бюджетным законопроектом Трампа. Более того, по его словам, "адские санкции" могут быть принятыми уже на этой неделе.

Также во время этого ужина Рубио признал перед своими европейскими коллегами, что именно Россия является проблемой, которая сдерживает мирные переговоры о прекращении развязанной ею войны против Украины, пишет издание.

Politico цитирует неназванного американского чиновника, который утверждает, что госсекретарь "очень последователен" в вопросах санкций, и так или иначе продвигает три ключевых момента.

Во-первых, президент США твердо убежден, что единственный способ положить конец этой войне – это переговоры. Во-вторых, как только США введут новые санкции против России, возможность участия США в этих переговорах исчезнет. И в-третьих, американские законодатели в Конгрессе являются независимым органом, который может и самостоятельно принять решение о введении этих санкций.

Как сообщал OBOZ.UA, Европа использует все возможности давления на страну-агрессора РФ, и уже 26 июня вводит в действие 18-й пакет санкций. Но для достижения результата нужно, чтобы к процессу экономического давления более активно подключились Соединенные Штаты, отметили европейцы.

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