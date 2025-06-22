Западный бизнес не спешит возвращаться в РФ: экономика Кремля тонет в санкциях и рецессии

Несмотря на попытки Кремля создать видимость открытости, западный бизнес массово не возвращается в Россию – более трех лет войны, тысячи санкций, уход сотен компаний и нестабильность отпугивают инвесторов. Инфляция, рецессия, высокая ключевая ставка и истощение внутренних ресурсов создают атмосферу, в которой ни один серьезный игрок не будет инвестировать, пока продолжается агрессия против Украины.

Видео дня

Об этом пишет обозреватель BBC Стивен Розенберг по итогам Петербургского международного экономического форума. По его словам, за более чем три года войны, тысяч санкций и глобальной изоляции, западные компании не спешат возвращаться в РФ.

Мероприятие форума сопровождалось парадоксальными ситуациями. Пока российские чиновники уверяли в желании диалога с иностранными компаниями, сам Владимир Путин открыто озвучивал агрессивные месседжи о "законе русского солдата", фактически подчеркивая главный приоритет – войну, а не экономическое развитие.

Присутствие некоторых американских инвесторов на форуме, в частности представителей Американской торговой палаты, не является свидетельством массового возвращения Запада. Большинство иностранных компаний остаются на расстоянии, потому что война продолжается, а правовая и экономическая неопределенность только усиливается.

"Очевидно, что нужно найти путь к завершению конфликта, прежде чем американские компании серьезно будут рассматривать возвращение", – признал Роберт Эйджи, президент Американской торговой палаты в России. Несмотря на попытки отдельных представителей российской власти представить ситуацию иначе, факты говорят сами за себя, сотни западных брендов вышли из РФ, объемы иностранных инвестиций сократились до минимума, а перспективы возвращения остаются крайне туманными.

Это признают и внутри самой России. Министр экономического развития РФ Максим Решетников откровенно заявил, что экономика страны "балансирует на грани рецессии". А глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что ресурсы, которые стимулировали рост в последние два года, уже исчерпаны.

Санкции больно ударили не только по банковскому сектору и энергетике, но и по инфраструктурным проектам, технологиям и высокотехнологичному производству. Это ограничивает потенциал восстановления и заставляет Кремль еще больше вкладывать в оборонный сектор, что лишь усугубляет дисбаланс в экономике.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, полномасштабная война и международные санкции угрожают России далеко идущими последствиями, загоняя ее в рецессию. Страна-агрессор полностью исчерпала ресурсы, позволявшие ее разогретой военной экономике расти последние два года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!