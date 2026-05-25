Россия закрывает небо над Москвой и центральными областями РФ: что происходит

Российские власти планируют с июня полностью запретить полеты гражданских воздушных судов на высотах до 5100 метров в Московской воздушной зоне. Ограничения коснутся почти всей европейской части РФ, включая центральные области страны.

О новых правилах сообщили BBC в Межрегиональной общественной организации пилотов и гражданских владельцев воздушных судов. В заявлении говорится, что запрет распространится на территории от границы с Беларусью на западе до полетной зоны Самары на востоке, а также до петербургской воздушной зоны на севере. Представители организации уточнили, что исключения сделают лишь для регулярных и чартерных рейсов, медицинской эвакуации и мониторинга объектов.

Масштабные ограничения

Фактически речь идет о запрете полетов для всех частных вертолетов и легкомоторных самолетов над значительной частью центральной России. Срок действия новых ограничений пока не уточняют. Так же официально не называют причин такого решения.

Впрочем, новость появилась на фоне регулярных атак беспилотников по территории РФ. В последние месяцы российские регионы, в частности Москва и области вокруг нее, неоднократно сообщали о работе систем ПВО и временных ограничениях в аэропортах. И теперь ограничения решили распространить и на частную авиацию.

Новые правила полетов

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 17 мая Москва и Подмосковье оказались под атакой дронов. Взрывы раздавались в ряде городов, россияне жаловались на пожары, сообщалось о поражении Московского НПЗ и крупного производителя полупроводников и электроники, а также об атаке на нефтеналивную станцию и аэропорт "Шереметьево".

Тем временем российская ПВО множила последствия атаки, ударяя по жилым домам. Местные власти заявили о погибших и раненых.

Вскоре было официально подтверждено, что Силы обороны Украины совместно со Службой безопасности Украины атаковали предприятия военно-промышленного комплекса и нефтяную инфраструктуру России. В Московской области под удар попали несколько ключевых объектов, среди которых завод "Ангстрем", Московский НПЗ, а также нефтеперекачивающие станции "Солнечногорская" и "Володарское".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву и Московскую область. Он отметил, что война вполне предсказуемо возвращается в "родную гавань", и это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной и идти несправедливой захватнической войной против другого народа.

