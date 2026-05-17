"Война возвращается в родную гавань": Зеленский об атаке по Московскому региону, чествовании жертв репрессий и переговорах с партнерами. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву и Московскую область. Глава государства заявил, что именно этот регион кремлевский режим бережет больше всего.
Об этом он сообщил в своем видеообращении. По его словам, россиянам стоит думать о собственном благосостоянии, а не устраивать агрессию соседям.
Удар по Москве и области
В обращении глава государства поблагодарил за такой стратегический удар армию и спецслужбы. По словам Зеленского, особенность в том, что Московский регион наиболее насыщен российской ПВО, которую смогли обойти украинские БПЛА.
"Как я вчера и говорил, россиянам надо думать о своих НПЗ, о своих нефтяных объектах, о своих предприятиях, а не о том, как сломать жизнь других народов – в Украине, или в Молдове, или в любой другой стране-соседке", – сказал Зеленский, подчеркнув что такая атака значительно меняет ситуацию.
Также глава государства добавил, что изменения в войне уже поняли страны-партнеры Украины.
"Война вполне предсказуемо возвращается в "родную гавань", и это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной и идти несправедливой захватнической войной против другого народа – именно против народа. Важно, что мы даем такой сигнал и даем именно сегодня, в День памяти сотен тысяч жертв тоталитарных репрессий – репрессий родом именно из Москвы". – говорит Зеленский.
Армейские поставки и переговоры с партнерами
Глава государства также добавил, что за последние дни результативность украинских атак значительно возросла, и Украина будет и в дальнейшем увеличивать поставки необходимого в армию. Отдельно он затронул тему переговоров с партнерами.
"Готовимся к коммуникации с американцами – мы работаем с ними фактически каждый день, и нужны весомые политические межгосударственные результаты. Такие результаты могут быть, и на командном уровне сейчас их готовим", – сказал Владимир Зеленский.
Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Силы обороны массированно атаковали Москву и Подмосковье. Из разных частей области поступали сообщения о взрывах и пожарах, сообщалось о вероятныхприлетах по Московскому НПЗ, нефтеналивной станции, производствах микроэлектроники и ракет, падении дрона в районе аэропорта "Шереметьево".
Местные власти назвали атаку"самой массированной за последний год", заявили о погибших и раненых, а также обвинили Украину в ударах по жилым домам. Однако кадры с работой российской ПВО в Московской области подтверждают: прилеты по многоэтажкам – дело рук отнюдь не украинских воинов.
