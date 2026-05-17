'Война возвращается в родную гавань': Зеленский об атаке по Московскому региону, чествовании жертв репрессий и переговорах с партнерами. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву и Московскую область. Глава государства заявил, что именно этот регион кремлевский режим бережет больше всего.

Об этом он сообщил в своем видеообращении. По его словам, россиянам стоит думать о собственном благосостоянии, а не устраивать агрессию соседям.

Удар по Москве и области

В обращении глава государства поблагодарил за такой стратегический удар армию и спецслужбы. По словам Зеленского, особенность в том, что Московский регион наиболее насыщен российской ПВО, которую смогли обойти украинские БПЛА.

"Как я вчера и говорил, россиянам надо думать о своих НПЗ, о своих нефтяных объектах, о своих предприятиях, а не о том, как сломать жизнь других народов – в Украине, или в Молдове, или в любой другой стране-соседке", – сказал Зеленский, подчеркнув что такая атака значительно меняет ситуацию.

Также глава государства добавил, что изменения в войне уже поняли страны-партнеры Украины.

"Война вполне предсказуемо возвращается в "родную гавань", и это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной и идти несправедливой захватнической войной против другого народа – именно против народа. Важно, что мы даем такой сигнал и даем именно сегодня, в День памяти сотен тысяч жертв тоталитарных репрессий – репрессий родом именно из Москвы". – говорит Зеленский.

Армейские поставки и переговоры с партнерами

Глава государства также добавил, что за последние дни результативность украинских атак значительно возросла, и Украина будет и в дальнейшем увеличивать поставки необходимого в армию. Отдельно он затронул тему переговоров с партнерами.

"Готовимся к коммуникации с американцами – мы работаем с ними фактически каждый день, и нужны весомые политические межгосударственные результаты. Такие результаты могут быть, и на командном уровне сейчас их готовим", – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Силы обороны массированно атаковали Москву и Подмосковье. Из разных частей области поступали сообщения о взрывах и пожарах, сообщалось о вероятныхприлетах по Московскому НПЗ, нефтеналивной станции, производствах микроэлектроники и ракет, падении дрона в районе аэропорта "Шереметьево".

Местные власти назвали атаку"самой массированной за последний год", заявили о погибших и раненых, а также обвинили Украину в ударах по жилым домам. Однако кадры с работой российской ПВО в Московской области подтверждают: прилеты по многоэтажкам – дело рук отнюдь не украинских воинов.

