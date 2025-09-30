Россия в 2026 году сократит расходы на оборону, но резко увеличит финансирование пропаганды: в ISW объяснили, на что сделал ставку Кремль

Страна-агрессор Россия в следующем 2026 году планирует сократить оборонные расходы, одновременно существенно увеличив финансирование пропаганды. Бюджетом РФ предусмотрено, что в 2026 году на "национальную оборону" будет направлено 12,9 триллиона рублей (около 155 миллиардов долларов), что меньше, чем в 2025 году, когда расходы составляли 13,5 триллиона рублей (163 миллиарда долларов).

Видео дня

В то же время российское правительство в 2026 году планирует потратить на государственные телеканалы 106,4 миллиарда рублей (1,28 млрд долларов), что существенно больше, чем в 2025 году, когда на эти цели было заложено 69,1 миллиарда рублей (832 млн долларов). Аналитики из Института изучения войны отметили, что Кремль сделал ставку на важность увеличения государственной пропаганды, чтобы и в дальнейшем оправдывать свои агрессивные действия.

РФ сокращает свои расходы на оборону и безопасность в 2026 году

РФ планирует потратить на национальную безопасность и оборону в 2026 году 17 триллионов рублей (183 млрд долларов), что составит около 38% от всех годовых расходов. 29 сентября правительство России подало в Государственную думу проект бюджета на 2026–2028 годы: ожидаемые федеральные доходы в 2026 году составляют примерно 40,3 триллиона рублей (485 млрд долларов), а расходы – около 44,1 триллиона рублей (531 млрд долларов).

По проекту, расходы на оборону вырастут до 13,6 триллиона рублей (164 млрд долларов) в 2027 году, а в 2028 году снизятся до 13 триллионов рублей (156,5 млрд долларов). Бюджет на 2026 год также предусматривает 3,9 триллиона рублей (47 млрд долларов) на "Национальную безопасность" – увеличение по сравнению с 3,5 триллиона рублей (42 млрд долларов) в 2025 году.

Расходы на "оборону" и "безопасность" составят около 38% общих расходов, что меньше, чем 41% в 2025 году. На компенсационные и социальные выплаты военнослужащим, погибшим или получившим ранения, и членам их семей, в 2026 году выделено 58 млрд рублей (698 млн долларов), что меньше, чем 78 млрд рублей (939 млн долларов) в 2025 году.

Кроме того, примерно 13,9 млрд рублей (167 млн долларов) направлено на "Фонд защитников Отечества", который поддерживает ветеранов и их семьи, что значительно меньше, чем 34,7 млрд рублей (418 млн долларов) в 2025 году.

"Россия сокращает свои расходы на оборону и безопасность в 2026 году примерно на 200 миллиардов рублей (2,4 миллиарда долларов) по сравнению с 2025 годом, несмотря на постоянные экономические трудности России. Министр финансов России Антон Силуанов, например, 18 сентября заявил, что российские власти ожидают, что доля доходов России от продажи нефти и газа, финансирующих федеральный бюджет России, составит около 20-22 процентов в 2026 году, что, отметил Силуанов, является уменьшением по сравнению с примерно 50 процентами ранее", – указано в материале.

Российской пропаганды станет больше

Правительство страны-агрессора планирует значительно увеличить финансирование телевизионной пропаганды на фоне усиления ограничений в социальных сетях и доступа к Интернету. По данным оппозиционного издания "Верстка", 29 сентября стало известно, что в 2026 году на государственные телеканалы выделят 106,4 миллиарда рублей (1,28 млрд долларов), что значительно превышает запланированные 69,1 миллиарда рублей (832 млн долларов) в 2025 году.

В бюджете 2025 года также предусматривалось 4,5 миллиарда рублей (47 млн долларов) на Telegram-канал Solovyov Live и 49 млн рублей (511 тыс. долларов) на онлайн-агрегатор новостей Readovka, вероятно, как часть усилий правительства по адаптации пропаганды под социальные сети.

"Значительный рост финансирования телевидения в 2026 году свидетельствует о том, что Кремль возвращается к традиционным методам распространения государственной пропаганды, особенно на фоне недавних ограничений на социальные сети и создание российского государственного мессенджера Max", – отметили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в аналитическом материале Института изучения войны (ISW) говорилось о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Россию за отказ участвовать в переговорах с Украиной по завершению войны. Американский политик, что российская экономика "находится в руинах", а все усилия РФ на поле боя дают мизерные результаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!