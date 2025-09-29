У Трампа заявили, что экономика России 'находится в руинах': ISW оценил, готов ли Кремль к переговорам

Вицепезидент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Россию за отказ участвовать в переговорах с Украиной о завершении войны. Он также признал, что российская экономика "находится в руинах", а все усилия РФ на поле боя приносят мизерные результаты.

Между тем заявления, звучащие из Кремля, более чем однозначно указывают на реальную "готовность" России к установлению мира. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Вэнс изменил риторику в отношении России

Вслед за президентом США Дональдом Трампом с критикой РФ за продолжение кровавой войны против Украины выступил вице-президент страны.

28 сентября Вэнс заявил, что Россия в течение последних недель "отказывалась садиться за стол переговоров" с Украиной или в трехстороннем формате с участием США. А это прямо противоречит договоренностям Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным относительно личной встречи последнего с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Коснулся вице-президент США и темы экономических трудностей РФ, вызванных изнурительной и бессмысленной войной. Он заявил, что экономика России "находится в руинах", что Россия "мало, если вообще что-то" достигает на поле боя, и что Москве пора "действительно серьезно поговорить о мире".

По мнению Вэнса, "реальность на земле" изменилась, и Россия убивает и теряет много людей "без особой пользы".

Готов ли Кремль к реальным мирным переговорам

В тот же день заявление о возможных переговорах по российско-украинской войне прозвучало и из Кремля. Позицию руководства государства-агрессора по этому поводу озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он заявил, что Россия "открыта" к началу переговоров по устранению "коренных причин" войны. Под этой формулировкой представители российской власти подразумевают свои требования относительно "нерасширения НАТО на восток" и завершения якобы существующей в Украине "дискриминации русскоязычных".

Кремлевские чиновники, отметили в ISW, используют словосочетание "коренные причины" как эвфемизм для ультиматумов, выдвинутых Москвой в начале полномасштабного вторжения в Украину, которых, постоянно убеждают они, Россия "достигнет военным или дипломатическим путем".

И это упорное апеллирование к упомянутым ультиматумам, по мнению аналитиков, является очень красноречивым.

"ISW продолжает оценивать, что Россия по-прежнему не желает участвовать в добросовестных переговорах и вместо этого продолжает требовать от Украины капитуляции и согласия на максималистские требования Москвы", – резюмировали в Институте изучения войны.

