Россия строит пять секретных ядерных баз: в сеть попали снимки с американского спутника

Россия проводит активное строительство на пяти секретных объектах, связанных с ядерной энергетикой: появляются новые сооружения, усиленные ограждения, крытые сторожевые столбы, дорожные работы и другие признаки масштабной модернизации. Спутниковые снимки компании Planet Labs, сделанные в мае и июне 2025 года, подтверждают активность на объектах в Осиповичах (Беларусь), Калининграде, Гаджиево (вблизи Норвегии и Финляндии), на архипелаге Новая Земля, а также на одной базе ближе к Аляске.

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Аналитики, исследующие ядерный потенциал РФ, сообщили изданию Business Insider, что отдельные объекты быстро расширяются. Эти изменения могут свидетельствовать как о техническом обновлении старых баз, так и о подготовке к возможному взаимодействию с другими ядерными или военными державами. Все российские объекты имеют стратегическое значение в контексте европейской и глобальной безопасности.

"Здесь есть два основных интереса. Один из них – внутренний, связанный с чем-то, что вы делаете время от времени, например, с модернизацией объекта. Другой – это, безусловно, взаимодействие с другими ядерными державами или крупными военными державами", – объяснил директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ханс Кристенсен.

На фоне войны против Украины и потерь сухопутных и воздушных войск, Кремль, вероятно, пытается компенсировать ослабление армии усилением ядерного потенциала. Обозреватели также предполагают, что Россия возвращается к методам советской эпохи, в частности к идее массовой мобилизации и демонстрации силы через ядерное оружие.

В то время как Москва продолжает использовать риторику ядерного шантажа, пытаясь повлиять на поддержку Западом Украины, Соединенные Штаты также проводят масштабное обновление собственной ядерной триады. В частности, американцы заменяют межконтинентальные ракеты Minuteman III на новые Sentinel.

На сегодня Россия обладает крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия – около 4300 активных боеголовок, по оценкам Bulletin of the Atomic Scientists. Для сравнения, США имеют около 3700 боеголовок, тогда как Китай продолжает наращивать собственные запасы. На фоне роста напряженности в мире такие модернизации указывают на дальнейшее обострение ядерной конкуренции.

База №1: Осиповичи, Беларусь

Первая база находится в Осиповичах, стратегически важном городе в центральной Беларуси, бывшей советской республике, которая тесно связана с российским диктатором Владимиром Путиным. Когда Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, оттуда перебросили войска в Киевскую область из Беларуси.

В пяти милях к востоку от города Осиповичи расположена белорусская 1405-я база боеприпасов.

Это изображение показывает удаленный от центра массив базы до того, как были проведены значительные работы по строительству того, что аналитики изображений считают ядерными хранилищами.

Путин и белорусский диктатор Александр Лукашенко публично заявили, что страна последнего сможет разместить российское ядерное оружие, что широко рассматривается как политический противовес размещению США собственных ядерных объектов в Европе.

Аналитики, такие как Кристенсен, больше всего заинтересованы в северном углу базы, который уже охраняется периметром базы. К 21 мая 2025 года стало ясно, что в северном углу базы был построен новый объект с дополнительной безопасностью.

"Одна из вещей, которую они сделали, это установили периметр, состоящий из трех слоев ограждения, а средний слой усилен", – сказал Кристенсен.

На южном углу базы построили крытый вход – скорее всего, чтобы охранники могли проверять грузовики так, чтобы этого не было видно со спутника.

На таких объектах, вероятно, хранят тактические ядерные боеголовки – это компактное оружие с меньшей мощностью взрыва и меньшим уровнем радиоактивного заражения. Размером она примерно как маленькая печь, а весит 200–290 килограммов. Перемещают такие боеприпасы специальные военные подразделения – или грузовиками, или вертолетами, с последующей установкой на ракеты или хранением в специальных хранилищах.

Кристенсен также заметил крытую рампу для разгрузки среди деревьев – она, вероятно, ведет к хранилищу для боеголовок. Кроме того, на востоке комплекса видно большую оранжевую антенну, которую, скорее всего, используют для командования и управления объектом.

Такие системы безопасности являются характерными чертами российских ядерных баз, которые постоянно отслеживают эксперты с помощью спутниковых снимков. По словам Кристенсена, к боеголовкам следует относиться с особой осторожностью не только из-за их силы, но и из-за токсичных газов или взрывчатых веществ, которые могут содержаться внутри.

Хотя вероятность случайного взрыва очень низкая, авария или пожар могут привести к утечке радиоактивных материалов.

Сравнение спутниковых снимков за апрель 2021 года и май 2025-го показывает, что вблизи белорусской военной базы возводят новую дорогу. Она ведет к большой платформе, которую, вероятно, будут использовать для разгрузки ядерных боеголовок с поездов.

Эксперты считают, что эта база будет подключена к железнодорожной ветке с северо-запада. Это позволит доставлять ядерное оружие не самолетом, а по железной дороге, как это обычно и делает Россия.

На базе, вероятно, будут хранить тактические ядерные боеголовки, которые можно будет запускать с белорусских штурмовиков Су-25. Именно такие намерения в 2023 году озвучивал Путин, заявляя, что РФ передаст Беларуси подобное оружие.

Впрочем, по словам экспертов, ядерные боеголовки пока, скорее всего, не находятся на этой базе. Старший научный сотрудник Института ООН по исследованию разоружения Павел Подвиг предполагает, что они сейчас хранятся в Брянске, на территории России.

При необходимости, боеголовки могут перевезти в Осиповичи – именно там, по мнению аналитиков, и создается объект для их временного хранения.

В самом городе Осиповичи есть дополнительный объект, который, по мнению аналитиков, является частью расширения ядерных объектов РФ в этом районе.

На спутниковом снимке, сделанном в сентябре 2023 года, видны транспортные средства, которые идентифицировали как пусковые установки ракет "Искандер". Эти установки предназначены для запуска баллистических ракет малой дальности, которые могут нести ядерные боеголовки.

Если Россия решит разместить в Осиповичах тактические ядерные ракеты, то, вероятно, передаст и боеголовки, которые подходят к "Искандерам" с дальностью до 480 км. В таком случае белорусские военные смогут доставить пусковую установку к месту запуска, а российские силы отдельно привезут боеголовки с базы.

На фото также видно здание возле "Искандеров" – это новый гараж. По словам аналитика Кристенсена, его построили именно тогда, когда Россия передала эти пусковые установки Беларуси. Строительство завершилось в конце 2022 года.

База "Искандер" значительно расширилась примерно за три года, и по меньшей мере два дополнительных гаража с высоким уровнем безопасности имеют следы шин от 40-тонных пусковых установок, что свидетельствует об активности объектов.

База №2: Гаджиево, Мурманская область РФ

Гаджиево — это военно-морской склад, где размещены российские атомные подводные лодки, способные к запуску ракет.

Аналитики знают, что здесь хранится ядерное оружие, поскольку спутниковые снимки уже фиксировали боеголовки ранее.

На спутниковом снимке августа 2020 года видна ядерная боеголовка, закрепленная на кране рядом с зеленым контейнером с системой климат-контроля. Поблизости расположены входы в гору, где, вероятно, хранятся эти боеголовки.

Примерно в полутора километрах к северу можно увидеть российские подводные лодки с баллистическими ракетами, пришвартованные у побережья. В верхней части снимка зафиксирован специальный кран, который, вероятно, используется для загрузки межконтинентальных ракет на подводные лодки – оружия, способного уничтожить целые города.

Отдельное внимание специалистов привлекли изменения у входа в гору, где расположено ядерное хранилище в Гаджиево. По состоянию на 28 мая 2025 года там возвели по меньшей мере шесть новых зданий.

Хранилище ракет проходит существенную модернизацию, отметили аналитики. Новые сооружения могут быть либо гаражами для фронтальной загрузки ракет, либо местами для хранения обычных боеприпасов или еще не снаряженных ядерными зарядами ракет.

Эти здания расположены рядом с краном – центром обработки ракет, и их расположение указывает на связь с процессами подготовки ядерного вооружения. Государственные российские СМИ еще в 2022 году сообщали о строительстве новых мастерских на этой базе для обслуживания ракет и подводного оружия, хотя точно не известно, идет ли речь именно об этих сооружениях.

База №3: Калининград

Третья из обнаруженных баз расположена в западной части Калининграда – российского эксклава, который граничит с Литвой и Польшей и имеет выход к Балтийскому морю. Аналитики давно предполагают, что этот объект может использоваться для хранения тактического ядерного оружия.

Спутниковый снимок за июнь 2018 года демонстрирует многоуровневую систему защиты, аналогичную той, которую Россия обычно использует для охраны своих ядерных хранилищ. Рядом расположена тюрьма и база, которая еще с советских времен служила для обслуживания и развертывания ядерного оружия.

Фото Google Street View 2012 года показывает плакаты на заборе объекта, подтверждающие его историческое назначение. Это усиливает предположение, что неподалеку действительно может храниться ядерное оружие.

Сравнение снимков 2020 и 2022 годов выявило, что один из бункеров был раскопан, а затем снова засыпан. Кроме того, на территории появилось несколько новых уровней ограждения.

На объекте также построен крытый въезд – вероятно, чтобы охранники могли проверять грузовики без риска быть замеченными спутниками. А в период между июнем 2022-го и июнем 2025 года аналитики обнаружили еще одно изменение – серое здание, назначение которого остается непонятным.

Научный сотрудник Центра исследований распространения имени Джеймса Мартина Майкл Дуйцман предполагает, что это может быть охранный пост. Однако поскольку с калининградского склада получают оружие разные подразделения, невозможно точно сказать, к какой именно системе принадлежит это здание.

Интересно, что такое же серое здание было обнаружено и на ядерном объекте в Осиповичах. По словам эксперта Ханса Кристенсена, это может свидетельствовать об определенной новой архитектурной тенденции в обустройстве ядерных баз.

Впрочем, специалисты пока не могут окончательно определить ее функцию. Как объясняет Кристенсен, российские ядерные объекты обычно строятся по стандартам, утвержденным инженерами ядерных сил, и каждое сооружение там имеет четко определенное назначение.

База №4: Камчатка

Камчатка, расположенная напротив Аляски через Берингово море, является местом размещения одной из военно-морских баз Тихоокеанского флота России. Неподалеку расположены Алеутские острова, большая часть которых принадлежит США.

Эта база была определена как будущее место для размещения нового российского оружия – ядерной торпеды "Посейдон" с ядерным двигателем, способной самостоятельно преодолевать большие расстояния перед взрывом. Хотя эта система еще не введена в эксплуатацию, в США уже выражают беспокойство по поводу ее возможного использования против западного побережья, в частности против Сан-Франциско или военно-морских баз.

Вокруг комплекса установлены надежные защитные сооружения, которые свидетельствуют о том, что здесь может храниться ядерное оружие. На спутниковом снимке за октябрь 2022 года виден главный бункер рядом с несколькими другими объектами для хранения ракет, расположенными по всей территории.

Аналитики считают, что к северу от этого комплекса Россия уже имеет или ранее имела хранилище для ядерных боеголовок. Также снимок за октябрь 2022 года зафиксировал начало строительства двух новых сооружений по обе стороны этого хранилища.

Одно из новых зданий на севере имеет длинные ряды с одной стороны, по мнению эксперта Кристенсена, это могут быть отдельные отсеки для боеголовок. Именно там, как правило, боеголовки загружаются в специальные тележки и размещаются вдоль стены.

По состоянию на 3 июня 2025 года этот северный объект полностью закрыт, и спутники больше не могут видеть, что происходит внутри. Тем временем на юге возвели еще одно новое здание Т-образной формы.

Кристенсен отмечает, что эти новые объекты имеют все признаки связанности с ядерным оружием. В частности, южное здание имеет тройной уровень ограждения, а вокруг северного все еще устанавливается новый периметр.

По мнению аналитика Майкла Дуйцмана из Института Миддлбери, типы ограждений вокруг новых сооружений аналогичны тем, что применяются для хранилищ ядерного оружия или объектов обслуживания баллистических ракет. Кроме того, рядом с северным объектом уже появилась новая строительная площадка.

База №5: "Северный", архипелаг Новая Земля

На архипелаге Новая Земля в Арктике, где в 1961 году СССР взорвал "Царя" – самую мощную термоядерную бомбу в истории, Россия активно обновляет свою военную инфраструктуру. Здесь расположена база на острове Северный, рядом с бывшим ядерным полигоном.

Сегодня на этой территории проводят так называемые подкритические ядерные испытания – без полноценного взрыва или цепной реакции. Как объясняет эксперт Кристенсен, именно здесь проверяют конструкции боеголовок, хотя настоящий взрыв пока не нужен, но если Россия когда-нибудь решит его осуществить, вероятно, это произойдет именно здесь.

Хотя с 1990-х годов испытания на архипелаге якобы прекратились, к августу 2023 года стало очевидно, что база снова активна. В частности, началось строительство большого нового здания на юге комплекса, а также других объектов.

В 2022 году именно здесь Россия испытывала новую крылатую ракету с ядерным двигателем, которую НАТО назвала Skyfall. Спутниковые снимки Planet Labs зафиксировали завершение строительства на базе в 2025 году.

За последние десять лет разведка США неоднократно обвиняла Россию в секретных взрывах малой мощности. Хотя эти подозрения касаются не обязательно Новой Земли, новая активность указывает на подготовку к потенциальному возобновлению испытаний.

Кристенсен сообщил о признаках расширения старых тоннелей вблизи базы. В советское время в горах рядом было вырыто до 17 тоннелей, в которых проводили ядерные испытания.

На одном из старых снимков 2004 года можно разглядеть длинную трубу – вход в тоннель. А на новом изображении от 6 июня 2025 года уже видно второй вход в другой тоннель и четыре новых здания.

Сегодня часть этих тоннелей может использоваться для тестирования мощных взрывчаток для обычного оружия, хотя их точный статус остается неизвестным.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран окончательно не отказался от своей ядерной программы после ударов по своим объектам и, вероятно, может восстановить ее в другом месте. Если такое произойдет, это будет проблемой.

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