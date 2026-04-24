Россия строит базу для запуска реактивных 'Шахедов' в 160 км от границы с Украиной – медиа

В Орловской области России, рядом с селом Цымбулова, военные страны-агрессора развернули базу пусковых установок для запусков новейших реактивных беспилотников. Речь идет о дронах типа "Герань-3/4" и "Герань-5".

Об этом говорится в материале Business Insider. В свою очередь OSINT-сообщество "Стратегическая авиация рф" показало спутниковые снимки указанной базы для запуска реактивных БПЛА.

Новая база

На сегодня у захватчиков есть две такие базы. Первая развернута в аэропорту рядом с временно оккупированным Донецком. Та, которую оккупанты развернули в Орловской области, является уже второй.

Особенность таких баз – это длина пусковой установки. Для таких дронов она достигает около 85 метров, что в три раза больше, чем у обычных БПЛА. На базе в Орловской области обнаружили четыре пусковые установки, две из которых имеют соответствующую длину.

Также на базе зафиксированы гаражи и ангары, где наблюдается большое количество легковых автомобилей. Это не случайность, такие машины могут использоваться как дополнительный способ запуска дронов.

На полигоне уже есть и строятся новые склады для хранения беспилотников.

Развитие новой базы, вероятно, началось еще в конце декабря 2025 года.

Новые дроны

База рядом с Цимбуловом является одной из двух ключевых площадок, способных принимать новые типы беспилотников, цитирует Business Insider аналитика Центра информационной устойчивости Кайла Глена.

Дело в самом БПЛА. Как известно, российские дроны "Герань" являются лишь копией иранского БПЛА Shahed-136. Но их новые версии "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5" уже имеют реактивные двигатели. Это позволяет им развивать значительно большую скорость, за счет которой такие дроны преодолевают системы ПВО.

Именно поэтому дрон "Герань-5" по своей форме уже больше похож на ракету, чем на классический "Шахед" на дельта-крыльях.

Но эти особенности и требуют других, больших по размерам пусковых установок.

Украинский ответ

Недавно украинские военные применили дрон-перехватчик Sting на расстоянии 2000 километров. Такое произошло впервые в мире – пилот, находясь за пределами Украины, дистанционно управлял беспилотником.

А теперь Минобороны масштабирует и распространяет этот опыт среди украинских защитников.

Также OBOZ.UA сообщал, что Украина начала использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Швидун", специально разработанный для перехвата вражеских ударных дронов. Этот украинский дрон уже зарекомендовал себя как один из самых эффективных перехватчиков "Шахедов".

В марте 2026 года украинские перехватчики продемонстрировали рекордные результаты, уничтожив более 33 тысяч вражеских беспилотников различных типов. Это вдвое больше, чем в предыдущем месяце.

