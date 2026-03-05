Россия скрывает реальный дефицит бюджета: немецкая разведка узнала настоящие цифры

Западные санкции оказывают масштабное влияние на экономику России, а реальный дефицит федерального бюджета значительно превышает официально обнародованные показатели. Москва пытается скрыть рост финансового разрыва путем "приукрашенных" данных.

Об этом сообщила Федеральная разведслужба Германии (BND), которая проанализировала имеющиеся у нее данные о состоянии российской экономики. По оценке немецкой разведки, санкции на пятом году полномасштабной войны имеют далеко идущие последствия почти для всех секторов хозяйства РФ.

В BND отмечают, что без комплексных шагов по преодолению кризисных явлений структурные проблемы российской экономики, которая критически зависит от энергетического сектора, будут только углубляться и могут приобрести хронический характер.

Под наибольшим давлением – нефтяная промышленность РФ

Как отметили в BND, особенно сложная ситуация сложилась в российской нефтяной отрасли. Кроме высокой налоговой нагрузки, за счет которой Кремль финансирует войну, к разрушению важнейшего источника иностранной валюты России приводят атаки украинских беспилотников и международные санкции.

Из-за санкционных ограничений РФ вынуждена продавать нефть со значительной скидкой к мировой рыночной цене. В то же время Индия под давлением США существенно сократила импорт российской нефти. По данным немецкой разведки, именно экстерриториальные санкции США приводят к резкому падению доходов России от экспорта нефти и сжиженного природного газа.

Реальный дефицит бюджета

По разведывательной информации BND, дефицит федерального бюджета РФ в 2025 году примерно на 41,8% выше, чем это указано в официальной статистике, и фактически составляет около 3,7% ВВП. В службе отмечают, что такие показатели демонстрируют реальную цену войны против Украины для российской экономики, последствия которой будут ощущаться еще годами.

В Берлине также обращают внимание на дальнейшую потерю доверия к официальной статистике РФ. На фоне непрозрачности финансовых данных инвестиционный климат в России становится все более рискованным и непредсказуемым.

Перспективы введения дополнительных санкций

В BND отмечают, что дальнейшие санкции – в частности против государств и компаний, которые поддерживают Россию, а также против так называемого "теневого флота" РФ – могут еще больше повысить цену войны для Кремля.

В то время как доходы сокращаются, расходы на поддержание нынешней экономической модели, включая механизмы обхода санкций, продолжают расти, все больше подрывая будущую жизнеспособность российской экономики.

