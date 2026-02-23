ЕС продлил все санкции против России за оккупацию территорий Украины: что это значит

Совет Европейского Союза (ЕС) продлил все санкции против России, введенные в ответ на оккупацию части территории Украины. Теперь они будут действовать еще по крайней мере 1 год – до 24 февраля 2027 года.

Об этом говорится в решении, опубликованном в Официальном журнале ЕС. Документ вступает в силу на следующий день после его публикации.

Таким образом, Совет ЕС продлил срок действия собственного решения от 23 февраля 2022 года. Тогда оно было принято в ответ на незаконное признание, оккупацию или аннексию РФ определенных неподконтрольных украинскому правительству территорий.

"На основе пересмотра, Решение (CFSP) 2022/266 следует продлить до 24 февраля 2027 года. В статье 10, втором абзаце Решения дату "24 февраля 2026 года" заменить на "24 февраля 2027 года", – говорится в решении Совета ЕС.

Отмечается, что продление санкций подтверждает неизменность позиции Брюсселя. Также предусматривается сохранение действующих экономических и политических ограничений. В тексте решения отмечается, что пока действия России продолжают нарушать нормы международного права, включая запрет на применение силы, закрепленный в статье 2(4) Устава ООН, ограничения останутся в силе.

Напомним: Совет ЕС ввел санкции против России 23 февраля 2022 года – вскоре после того, как Владимир Путин 21 февраля того же года подписал указы о признании так называемых республик ОРДЛО. 6 октября Евросоюз расширил географическую сферу действия ограничений на все неподконтрольные правительству Украины районы Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее также был продлен ряд санкций США, введенных против России из-за ее агрессии в отношении Украины. Согласно решению американского президента Дональда Трампа, они будут действовать еще минимум год.

Тем временем Венгрия срывает 20-й пакет санкций ЕС против России. Его планировали согласовать 23 февраля 2026 года – перед четвертой годовщиной полномасштабного вторжения РФ.

Однако из-за позиции Венгрии консенсуса не удалось достичь, и введение новых санкций оказалось под угрозой. Эта страна уже не впервые выступает против расширения санкционного давления на Россию – на этот раз венгерское правительство требует восстановить поставки нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", который проходит через территорию Украины.

