Рубио заявил, что США продолжают усиливать давление на Москву, и назвал 'единственный сценарий' завершения войны в Украине

Соединенные Штаты продолжают осуществлять давление на страну-агрессора Россию. Ярким примером таких действий было введение усиленных санкций против нефтяной компании "Роснефть" в конце 2025 года.

Такой ответ на вопрос журналистов о том, "наступит ли время, когда администрация пересмотрит свою политику и усилит давление на Москву", предоставил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает "Радио Свобода". Политик подчеркнул, что единственным сценарием завершения войны остаются переговоры.

Рубио заявил о ключевой роли США в переговорах и поддержке Украины

По словам Рубио, Вашингтон и в дальнейшем осуществляет поставки вооружения Украине. В то же время США не продают оружие России и не вводят санкций против Украины.

"Президент (Дональд Трамп. – Ред.) ценит тот факт, что он единственный мировой лидер, который имеет хоть какой-то шанс в мире собрать эти две стороны за столом переговоров. Мы единственная страна или единственная организация на планете, которая смогла достичь того, чтобы российские и украинские переговорщики сидели за столом и разговаривали друг с другом", – заявил госсекретарь.

Он вновь подчеркнул, что война в Украине не имеет военного решения, и установление мира возможно только путем переговоров. Поэтому сейчас именно Америка играет ключевую роль в запуске переговорного процесса.

"Если мы потеряем эту роль, никто другой не сможет этого сделать", – считает Рубио.

Полиик заявил, что главным фактором, благодаря которому Украина смогла выстоять в войне, стали поставки и продажа вооружения и предоставление разведывательной информации со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, "мы ввели санкции против России".

"У нас есть много людей, которые вложили в это (переговоры между Украиной и РФ. – Ред.) много энергии, и я думаю, что мы достигли прогресса в сужении круга вопросов, но я думаю, что некоторые вопросы все еще остаются очень, очень сложными, к сожалению", – отметил госсекретарь США Марко Рубио.

Напомним, ранее Рубио отмечал, что США не намерены навязывать условия мирного соглашения ни Украине, ни России. По его словам, Вашингтон стремится лишь помочь достичь договоренностей по завершению войны, поэтому роль Америки в переговорах заключается лишь в помощи объясниться.

Как писал OBOZ.UA, на полях Мюнхенской конференции по безопасности Рубио заявил о "сложных" вопросах в урегулировании войны в Украине. По словам главы Госдепа, США до сих пор не смогли понять, действительно ли Москва хочет остановить войну.

