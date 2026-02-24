От банков до заводов и танкеров: Британия ввела самый большой пакет санкций против РФ

Великобритания ввела один из крупнейших за годы войны санкционных пакетов, включив в него "Точка Банк" и еще восемь российских банков из-за их роли в поддержке экономики РФ. Также под ограничения попали "Росатом", "Транснефть", СПГ-заводы, десятки компаний и судов.

Об этом говорится в официальном документе, который опубликовало Министерство иностранных дел Великобритании. Среди ключевых решений – введение санкций против девяти российских банков, которые играют роль в поддержке российской экономики и финансовых потоков в условиях войны против Украины. В санкционный список вошли:

"Точка Банк";

"Фора-Банк";

"Ак Барс Банк";

"Абсолют Банк";

"Транскапиталбанк";

"Аверс Банк";

"Почта Банк";

"Ланта-Банк";

"Синара Банк".

Санкции предусматривают замораживание активов, запрет финансовых операций с британскими контрагентами и ограничение доступа к международной финансовой системе. Британская сторона прямо не детализирует каждый кейс, однако в сопроводительных материалах отмечается, что под ограничения попадают финансовые учреждения, которые обеспечивают обслуживание ключевых секторов российской экономики, в частности энергетики, промышленности и логистики.

Отдельные банки, в частности "Точка Банк", по оценкам западных правительств, работают с бизнесами, которые адаптируют российскую экономику к санкциям, помогая обходить финансовые ограничения и поддерживать налоговые поступления в бюджет РФ. Параллельно Британия расширила санкции против энергетического сектора России. Под ограничения попали:

АО "Русатом Энерджи Проджект";

генеральный директор компании Евгений Рождественский;

государственная компания "Транснефть".

Санкции в отношении "Транснефти" предусматривают замораживание активов, при этом действие лицензии на отдельные транзакции продлено до 9 апреля для завершения технических и контрактных операций. Отдельным блоком Британия ввела санкции против среднетоннажных заводов по производству сжиженного природного газа на Балтике:

ООО "Газпром СПГ Портовая";

ООО "Криогаз-Высоцк".

Судам, зафрахтованным этими компаниями, запрещено заходить в британские порты, а также получать любую техническую или страховую помощь со стороны британских структур. В документе также указано, что под ограничения попали организации из третьих стран, в частности из Китая и ОАЭ, которые, по данным Лондона, способствовали обходу санкционного режима или сотрудничали с подсанкционными российскими структурами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз (ЕС) планировал согласовать 20-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабной войны. Однако из-за позиции Венгрии консенсуса не удалось достичь, и введение новых санкций оказалось под угрозой.

