Трамп официально продлил санкции против России еще на год: что это значит

Ряд санкций США, введенных против России из-за ее агрессии в отношении Украины, продлены. Согласно решению американского президента Дональда Трампа, они будут действовать еще минимум год.

Видео дня

Соответствующий указ подписан 18 февраля. Документ опубликован на сайте Федерального реестра Соединенных Штатов.

Какие именно санкции продлены?

Речь идет об экономических ограничениях, введенных:

в 2014 году из-за угрозы территориальной целостности Украины;

в сентябре 2018-го за оккупацию украинского Крыма;

в феврале 2022-го за признание Москвой так называемой независимости "ДНР" и "ЛНР".

Срок этих мер истекал 6 марта 2026 года, но благодаря продлению на год санкции будут оставаться в силе как минимум до 6 марта 2027-го.

В тексте сказано, что "действия и политика" РФ, которые стали причиной санкций, "продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов". В связи с этим принято решение о продлении "чрезвычайного положения в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях".

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно Главное управление разведки МО Украины назвало предприятия российского концерна "Калашников", которые до сих пор не находятся под санкциями. Этот холдинг производит разнообразное вооружение, которое активно используют оккупанты.

– Кроме того, украинская разведка разоблачила 21 российское ВПК-предприятие, которое создает беспилотники для атак по нашей стране. Более половины компаний до сих пор могут беспрепятственно продолжать поставки и разработку военных технологий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!