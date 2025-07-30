Россия отрезает себя от глобальной сети: в июле зафиксировали рекордное количество отключений интернета

Новый антирекорд установила страна-агрессор Россия – только за июль этого года там произошло 1470 отключений интернета (речь только о масштабных сбоях и отключениях на уровне всего города). Причем зафиксированные сбои стали беспрецедентными не только по масштабу, но и по регулярности.

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Если раньше перебои длились несколько часов или суток и носили локальный характер, то сейчас исчезновение доступа к интернету в отдельных регионах происходит почти ежедневно. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Где именно возникают отключения

В частности, в текущем месяце именно такие, масштабные сбои и отключения от сети зафиксированы в Липецкой, Владимирской, Московской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областях, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Красноярском крае.

Если в июне перебои связи продолжались в 77 регионах (из которых 47 были полностью отрезаны от сети), то в июле к ним присоединились еще 18 регионов. Причем даже те, которые расположены далеко от зоны боевых действий – Приморье, Сахалин, Камчатка и т.д., добавляют в СВР.

Как сообщал OBOZ.UA всего два дня назад, на Урале перестал работать мобильный интернет. А в одном из важнейших транспортных узлов Сибири – Красноярске – блокировка сети продолжалась трое суток подряд. На сбои в работе интернета массово жаловались жители Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила, Новоуральска и других российских городов.

Почему возникают отключения

"Россияне вынуждены адаптироваться к жизни без стабильного доступа к сети, что исключает привычное осуществление финансовых транзакций, пользование навигацией и получение онлайн-услуг. Жалобы власти не помогают и даже наоборот – чиновники угрожают отправить жалобщиков на войну против Украины", – отметили в СВР.

Российские официальные объяснения просты: силовые структуры совместно с провайдерами принимают решение об ограничении связи на основе оценки "оперативной обстановки". Дальше этого лаконичного объяснения власти не заходят.

"Однако настоящей целью таких действий является контроль информации и ограничение доступа россиян к источникам, нежелательным для Кремля", – уверяют разведчики.

Что еще происходит

Более того, Минцифры России разрабатывает систему централизованного отключения мобильного интернета, которая позволит блокировать связь на значительных территориях страны без суда и объяснений. Так Кремль стремится легализовать цифровую изоляцию населения и сделать невозможным доступ к независимой информации под видом "защиты безопасности".

Именно для этого в РФ власти и запускают платформу Max, полностью прозрачную для силовиков.

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