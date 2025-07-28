Третьи сутки без мобильного интернета: россияне с Урала и Сибири массово жалуются на перебои с сетью

В России на Урале перестал работать мобильный интернет. А в одном из важнейших транспортных узлов Сибири – Красноярске – блокировка сети продолжается уже третьи сутки.

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Об этом сообщило DW. Издание ссылается на данные Downdetector.

На сбои в работе интернета массово жалуются жители Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила, Новоуральска и других российских городов.

Отмечается, что за последние сутки было зафиксировано более 3000 обращений. В частности россияне сообщают о проблемах с открытием сайтов и приложений, с оплатой покупок и проезда с помощью QR-кода, а также с вызовом такси и заказом доставки.

Это уже негативно повлияло на кошельки россиян. В частности, из-за сбоя в работе сети цены на такси выросли втрое, поскольку без интернета системы не могут корректно посчитать стоимость поездки, а программа показывает меньше автомобилей.

По информации пользователей, мобильный интернет исчезает регулярно. Так, в частности жители из Екатеринбурга сообщили, что интернет постоянно "ложится", особенно вечером.

Аналогичную проблему уже третий день фиксируют в Красноярске. В сибирском городе мобильная связь и интернет работают с перебоями с 26 июля. За последние 24 часа жалобы поступили от почти 5 тысяч жителей Красноярска.

В ответ на запросы операторы мобильной связи заявляют, что проблемы с интернетом возникли не по их вине, а из-за введенных властями мер безопасности.

Власти Красноярского края отказались комментировать отключение мобильного интернета, заявив, что у них "нет информации по этому поводу".

В региональном отделении Роскомнадзора порекомендовали изданию обратиться с этим вопросом в пресс-службу федерального ведомства. Однако там на звонки никто не ответил, зато вместо телефонного гудка звучит песня Макферрина "Не переживай, будь счастливым" (Don't Worry, Be Happy).

Издание напоминает, что российские власти в мае начали активно глушить мобильные сети из-за атак украинских беспилотников. Тогда меры объясняли необходимостью обеспечить безопасность празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. Однако потом отключения стали регулярными, а в Госдуме россиянам посоветовали привыкать и не жаловаться, поскольку страна находится в состоянии "гибридной войны", и безопасность должна быть выше "повседневного комфорта".

По количеству интернет-шатдаунов в июле побили рекорды: блокировки были зафиксированы в 77 регионах, причем даже в тех, которые находятся далеко от зоны боевых действий (Приморье, Сахалин, Камчатка).

Как сообщал OBOZ.UA, Минцифры России разрабатывает систему централизованного отключения мобильного интернета, которая позволит блокировать связь на значительных территориях страны без суда и объяснений. Так Кремль стремится легализовать цифровую изоляцию населения и сделать невозможным доступ к независимой информации под видом "защиты безопасности".

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