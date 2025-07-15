Кремль планирует массово отключать россиянам интернет: почему людей не хотят впускать в сеть

Минцифры России разрабатывает систему централизованного отключения мобильного интернета, которая позволит блокировать связь на значительных территориях страны без суда и объяснений. Так Кремль стремится легализовать цифровую изоляцию населения и сделать невозможным доступ к независимой информации под видом "защиты безопасности".

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Об этом пишет Центр противодействия дезинформации (ЦПД). Такое нововведение вписывается в долгосрочную стратегию "цифровой автократии", которую Кремль последовательно реализует под прикрытием "защиты национальной безопасности".

На самом деле речь идет о создании условий, в которых россияне не будут иметь доступа к альтернативным источникам информации, а вместо этого будут вынуждены полагаться исключительно на государственную пропаганду. Уже сегодня жители России сталкиваются с регулярными отключениями мобильного интернета. В течение последних месяцев такие случаи стали почти ежедневными в отдельных регионах. Причем с каждым месяцем растет и количество, и продолжительность блокировок.

По словам источников в российских медиа, новая инициатива Минцифры должна придать этим действиям легальную рамку. Вместо "временных ограничений", которые пока формально объясняют "соображениями безопасности", власти хотят ввести постоянную систему. Все мобильные операторы фактически будут обязаны выполнять приказы сверху – отключать регионы в один клик, не задавая никаких вопросов.

Особенно много случаев фиксируют в регионах с высоким протестным потенциалом – в частности, в так называемых национальных республиках. Именно эти территории Кремль рассматривает как "подопытные" для отработки механизмов цифровой изоляции. Таким образом власть хочет испытать масштабирование этой технологии, в будущем ее можно будет применять ко всей стране, когда возникнет необходимость.

В июне 2025 года российские власти установили новый рекорд, было зафиксировано 655 случаев отключения мобильного интернета только за один месяц. Это почти в десять раз больше, чем в мае, и вдвое превышает количество блокировок, зафиксированных по всему миру в течение всего 2024 года (296 случаев). То есть Россия превзошла глобальные масштабы интернет-отключений только за 30 дней.

Власть постепенно демонтирует остатки цифровой свободы, оставляя гражданам лишь дозированные порции информации из государственных каналов. Людей приучают к постоянному состоянию неопределенности, когда доступ к связи или информации может исчезнуть в любой момент по воле чиновника.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия тратит сотни миллиардов на войну против Украины, поэтому урезает расходы на коммуналку и поднимает тарифы для людей. Теперь вместо обещанной "замерзающей Европы" замерзает сама Россия – с выросшими до 40% счетами и рассыпающимися трубами.

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