Россия готовит основу для оправдания будущей агрессии против Запада – ISW

Страна-террорист Россия готовит идеологическую основу для оправдания будущего военного конфликта с Западом. В частности, кремлевские чиновники продолжают использовать мифы о роли Советского Союза во Второй мировой войне для формирования государственной идеологии, которая будет охватывать будущие поколения.

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Руководство РФ заявляет, что военное и политическое единство против общего врага "является единственным путем России к сильному и победоносному будущему". Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Секретарь Совета безопасности России и бывший министр обороны Сергей Шойгу неоднократно сопоставлял поражение нацистской Германии во Второй мировой войне с полномасштабным вторжением России в Украину. Также кремлевские чиновники превозносили "строго централизованную структуру" государственного комитета обороны СССР, которая обеспечивала эффективную координацию и выполнение приказов на передовой и в тылу

Кремль повторяет нарративы, призванные оправдать полномасштабное вторжение России в Украину, и обвиняет коллективный Запад в подготовке к прямому военному конфликту с Россией и стремлении нанести РФ стратегическое поражение. По мнению аналитиков, такая риторика говорит о том, что Кремль консолидируется вокруг неформальной государственной идеологии, основанной на увековечении веры в то, что Запад полон решимости окружить и победить Россию.

Также Кремль использует общеправительственные инициативы, чтобы поставить участников войны против Украине на руководящие должности, и долгосрочные риторические кампании, чтобы распространить веру в то, что мир разделен на две группы – Запад и возглавляемый Россией "многополярный мир". Кремль пытается объединить российское общество, особенно элиту, под этим мировоззрением, чтобы гарантировать, что любой преемник диктатора Владимира Путина будет воплощать такие же агрессивные и опасные идеалы, которые увековечивают вечный конфликт с Западом и НАТО.

Ранее сообщалось, что Россия на протяжении длительного времени занимается подготовкой к масштабному конфликту с НАТО. Об этом свидетельствуют, в частности, действия россиян в Атлантическом океане и акватории нескольких морей.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение трех – максимум пяти лет Россия создаст военный потенциал, достаточный для "ограниченных действий" против одной или даже сразу нескольких стран НАТО. Этого срока будет недостаточно для подготовки к полномасштабной войне с Альянсом, однако достаточно высока вероятность того, что страна-агрессор начнет военные действия.

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