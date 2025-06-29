Россия бросает на фронт только что освобожденных из плена: родственники оккупантов начали бунтовать

В России военнослужащих, возвращенных из плена ВСУ в рамках обменов, отправляют назад на фронт. Многие не попадали домой даже на день, тяжелые ранения при этом не являются основанием не стать материалом для очередных "мясных штурмов".

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В частности, на это массово жалуются родственники оккупантов, попавших в обмен в формате "1000 на 1000" в мае этого года. Подробности раскрыли в проекте "Окно", созданном российскими журналистами, позиционирующими себя как независимых.

Скандал вокруг отправки на фронт не доехавших домой после обмена российских военнослужащих начал набирать обороты после майского обмена военнопленными в формате "1000 на 1000" между Украиной и Россией.

Так, 9 июня в российском Telegram-канале "Мобилизация" появилось видеообращение россиянки, которая просила не отправлять ее попавшего в плен мужа снова на фронт после обмена. Военнослужащий 752 гвардейского мотострелкового полка в/ч 34670 Алексей Фролов больше года находится в плену и ждёт своей очереди на обмен. Его супруга Марина в обращении к российским властям заявила, что практика отправки обменянных оккупантов назад на войну даже без предоставления возможности увидеть родных, процветает в РФ.

Среди таких – 23-летний уроженец Забайкалья Кирилл Путинцев, подписавший контракт в мае 2024 года в иркутской колонии.

"28 мая он заключил контракт. 24 июня уже пропал со связи. О том, что он попал в плен, я узнала сама. К кому и куда я только не обращалась из военных – ноль информации, никакой помощи. Пришлось копать самой, опубликовала видео в сети, вышла на волонтеров, на Ирину Крынину. Подала заявку на розыск Кирилла в ее проект "Хочу найти" – мне пришло уведомление, мол, ждите хороших новостей. Тогда только и узнала о том, что брат жив. Еще до этого интервью мне скидывали видео с Кириллом, как он попал в плен – я пересылала его командирам, чтобы признали пленным. Отказали! Только после того, как Ирина записала интервью с братом – наши военные признали его пленным", – рассказала журналистам сестра оккупанта Яна.

В отличие от нее, большинство родственников российских военнопленных, столкнувшихся с такой же ситуацией, боятся называть свои имена, опасаясь обвинения в "дискредитации российской армии" и "обнуления" своего близкого.

Между собой они общаются в закрытом чате в Telegram, где вовсю ругают и командование солдат, и власти РФ в целом, отправляющие солдат, только вернувшихся из плена, обратно на фронт.

Сестра Путинцева же рассказала, что огласки не боится: ее брата после почти года плена, с шестью осколочными ранениями спины и ампутацией пальцев снова бросают на передовую.

"Мы его одиннадцать(!) месяцев из плена вызволяли не для того, чтобы потом обратно на смерть он пошел. Он в интервью Ирине же сказал, что завербовался только ради денег. И тут же – очень сильно пожалел. Дня не проходит, чтобы он не пожалел, что ввязался в эту гр***ную войну", – заявила Яна журналстам.

Путинцев, сообщили в проекте, в 2024 году отбывал срок по статье о краже (ст.158 ч.2). На момент вербовки ему оставалось провести в колонии 1 год.

"Сейчас он бы предпочел отсидеть, конечно. Но ему и этого не дают сделать! И, что важно, Кирилл на камеру обещал – обменяют, больше воевать не пойду. С тем условием его и включили в списки на обмен. С этим условием и обменяли! Почему его заставляют? Почему силком опять бросают туда?" – возмущается россиянка.

О том, что Путинцев будет обменян 6 мая, его родственников предупредили накануне. Однако увидеть его им так и не удалось: оккупанта не отпустили домой даже на день.

"Их привезли в Подмосковье, в Мосрентген (поселок в Новомосковском округе), там провели несколько допросов [сотрудники ФСБ]. И сразу после Кирилла кинули обратно в Украину – в часть №95396. Ему там прямо сказали: "Никакого отпуска ты не получишь. А о том, чтобы комиссовать, и речи быть не может! Ему отказали даже в направлении на военно-врачебную комиссию. И прямо с разорванной спиной и без пальцев поставили в строй", – рассказала Яна Путинцева.

Со случившимся после этого у оккупанта нервным срывом после попытки суицида (сами оккупанты признаются, что такой способ избежания отправки "в штурма" в российской армии достаточно распространен, хотя действует и не всегда) его отправили в психиатрическую больницу в Донецке.

"Он трясется весь, я его узнать не могу – так боится повторной отправки на штурм. Буквально звоню (звонки там по расписанию), а он не понимает, где находится и что с ним. Он меня даже не узнал! Как такого можно отправлять в бой?! И ведь отправят – никто его там долго держать не собирается", – уверена россиянка.

В "Окне" добавили, что мобилизованные из воинской части, в которую попал Путинцев, ранее жаловались на принуждение подписывать военные контракты по истечении года после мобилизации, а их родственники записывали видеообращения, в которых рассказывали о нарушениях со стороны командования и о мобилизации пожилых и многодетных.

Жена другого российского военнопленного, Алексея из части 34670 рассказала, что ее муж уже "на подходе" на обмен, но впервые за год ожидания обмена она этого не хочет.

"Он из 752-й гвардейского мотострелкового полка. Я так долго его искала – почти половину годового срока, что он там [в плену]. И сейчас я вижу, как обмененных разворачивают и везут обратно в Украину, опять в штурма – я уже просто не хочу этого обмена. Получается, после обмена из плена – опять в рабы [попадет]. Мы, жены, матери пленных, пишем обращения к омбудсмену, к президенту, чтобы после освобождения из плена их везли домой, а не обратно на убой. Пока только отписки в ответ. У меня все больше и больше чувство, что пока он там [в плену] – он в безопасности. Его не пытают там, по его словам, он останется живым", – рассказала женщина по имени Марина.

Еще одна россиянка, ждущая возвращения из плена своего 20-летнего сына Даниела, предпочитает лучше увидеть его в тюрьме за отказ воевать, чем в рядах российской армии.

"Мне дали с ним поговорить один раз (в плену с апреля 2025 года). Сын сказал: "Если мне дадут срок, я лучше отсижу 3-7 лет, но обратно не вернусь". Я сказала: "Хорошо, сынок", – сказала журналистам Татьяна.

Так же якобы настроен и Путинцев. Однако его сестра боится, что до суда он может не доехать, оказавшись на передовой вопреки отказу воевать.

Правозащитники отмечают, что несмотря на то, что 117 статья Женевской конвенции запрещает оставлять военнопленных на военной службе после возвращения, в России власти ее не соблюдают.

"Де-факто все контракты с минобороны РФ сейчас бессрочные. И в российском законодательстве есть лазейка, согласно которой, так как сейчас активные военные действия, а не перемирие – то и пленные остаются в статусе военнослужащих. То есть из-за продолжающейся войны плен – не повод для увольнения из армии. Если пленный ранен, то в теории он может требовать военно-врачебной комиссии. Но на практике организовать ее сложно, если ты не на "гражданке", – рассказал проекту один из российских правозащитников.

Напомним, буквально неделю назад стало известно, что в Украине ликвидировали оккупанта, который вернулся на войну после плена и обмена. Россиянин Илья Оношко подписал контракт с российской армией в 2022-м, когда ему было 25 лет, а уже в мае того же года оказался в плену. После обмена снова оказался на фронте, где произошла роковая для него "встреча" с украинским дроном. У оккупанта осталось два сына, одного из них он так ни разу в жизни не увидел.

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