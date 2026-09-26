Российские олигархи изучают прецедент Усманова и Фридмана, которым удалось выйти из-под санкций ЕС – Bloomberg

Некоторые российские олигархи надеются, что исключение из санкционных списков ЕС их "коллег" Михаила Фридмана и Алишера Усманова поможет добиться отмены собственных экономических ограничений. Эта ситуация может послужить примером для дальнейшего ослабления санкций.

Видео дня

Об этом сообщило агентство Bloomberg. Журналисты назвали Фридмана и Усманова одними из самых известных россиян, с которых сняли санкции, и это решение Евросоюза является первым прецедентом такого масштаба. Это происходит на фоне усиленных воздушных атак РФ по Украине и приближения тяжелой для Киева зимы.

"По крайней мере двое опрошенных российских бизнесменов заявили, что планируют внимательно изучить пример Фридмана и Усманова в надежде, что он создаст прецедент для их собственных судебных процессов", – говорится в статье.

В то же время большинство собеседников считает, что снятие санкций с олигархов "обусловлено особыми обстоятельствами".

Опрос проводился среди миллиардеров и людей из их ближайшего окружения, которые попросили не раскрывать их имена в связи с деликатной темой обсуждения.

По словам Сергея Гландина, партнера BGP Litigation в Москве, специализирующегося на санкционном праве, эта ситуация действительно может стать примером для других. Инвестиционный арбитраж потенциально является эффективным способом давления на правительства с целью достижения договоренностей или даже исключения из санкций, "и чем больше сумма иска, тем быстрее может пройти этот процесс".

Что предшествовало

22 сентября члены Европейского Союза договорились снять санкции с основателя USM Holdings Алишера Усманова и соучредителя "Альфа-группы" Михаила Фридмана.

Вместе с этим другие санкции, введенные против России из-за полномасштабной войны в Украине, были продлены сразу на три года – до 22 сентября 2029-го. Ранее эти ограничения пересматривались раз в полгода. Речь идет о списках, в которых числятся более 3000 физических и юридических лиц.

Освобождения от санкций Усманова требовала Франция (которая взамен получила помилование своего гражданина Мартина Райана в Азербайджане), освобождение Фридмана поддерживал Люксембург (против которого олигарх подал иск на 16 миллиардов долларов).

Как писал OBOZ.UA:

– Лондон не будет отменять свои экономические ограничения в отношении российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана, несмотря на решение Европейского Союза. Премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм заявил, что не согласен с действиями ЕС и считает, что санкции против олигархов должны сохраняться для давления на Москву.

– Латвия тоже выступила против исключения Усманова и Фридмана из санкционного списка. Рига в конечном итоге планирует ввести в отношении них собственные национальные ограничения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!