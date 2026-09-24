Великобритания не будет снимать санкции с Усманова и Фридмана, несмотря на решение ЕС – медиа

Великобритания не будет отменять свои санкции в отношении российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана, несмотря на решение Европейского Союза исключить их из санкционного списка. Премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм заявил, что Лондон не согласен с решением ЕС и считает, что санкции против российских бизнесменов должны сохраняться как инструмент давления на Москву.

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Об этом сообщил журналист Bloomberg Алекс Викхем. Он ссылается на разговор Бернгема с президентом Украины Владимиром Зеленским во время частной встречи в Нью-Йорке накануне заседаний Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам британского премьера, союзники Украины должны продолжать санкционное давление на Россию, чтобы добиться прекращения её войны против Украины.

Великобритания не будет следовать решению ЕС

Бернхем сообщил Зеленскому, что Лондон не будет снимать собственные санкции с Усманова и Фридмана. И это решение, по сути, имеет гораздо большее значение для российских олигархов, ведь оба миллиардера еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину имели бизнес-интересы именно в Великобритании.

Решение Лондона стало отдельной позицией на фоне шага ЕС, который на этой неделе продлил на три года санкции против примерно 3 тысяч физических и юридических лиц, связанных с Россией, но в то же время исключил из списка Усманова и Фридмана. Усманова исключили из списка по просьбе Франции, а в отношении Фридмана соответствующее решение продвигал Люксембург.

Бернхем подчеркнул Зеленскому, что союзникам Украины следует сохранять санкции, чтобы оказывать давление на Россию и добиваться прекращения войны.

"Это редкий случай расхождения между позициями Великобритании и ЕС по поводу санкций против России", — отметил журналист.

Фридман не ожидал отмены санкций

Российский олигарх Михаил Фридман удивился тому, что Евросоюз снял с него санкции, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, Фридман уже почти потерял надежду добиться отмены ограничений, хотя ранее ему удалось одержать несколько юридических побед в делах против санкций.

По данным издания, Фридман фактически стал косвенным бенефициаром усилий другого российского олигарха – Алишера Усманова, который добивался исключения из санкционного списка. Собеседники издания утверждают, что важную роль в этом процессе сыграли "сложные связи" Усманова с лидерами Узбекистана и Азербайджана — Шавкатом Мирзиёевым и Ильхамом Алиевым.

Несколько участников закрытых встреч рассказали изданию, что в беседах с российскими миллиардерами в течение последних лет Путин неоднократно заявлял, что персональные санкции его не касаются и бизнесмены должны самостоятельно искать способы их отмены. Усманов, которого не считают одним из ближайших соратников Путина, похоже, воспользовался именно этим советом.

Впрочем, поскольку Фридман и Усманов остаются под санкциями США и Великобритании, исключение из списка ЕС не вернет их жизнь и бизнес в прежнее состояние. Хотя может принести значительные облегчения, ослабив ограничения активов и транзакций в рамках Евросоюза и облегчив им возможность путешествовать и вести там бизнес.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз продлил персональные санкции в отношении почти 3 тысяч физических и юридических лиц, связанных с подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на три года. В то же время в рамках достигнутого компромисса из санкционного списка исключили российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Латвия выступала против исключения Усманова и Фридмана из санкционного списка. Рига в конечном итоге планирует ввести в отношении них собственные национальные ограничения.

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