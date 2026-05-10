РФ, которая ежедневно убивает мирных жителей, направила Украине ноту протеста из-за 'угроз'

Министерство иностранных дел страны-агрессора России 9 мая направило Украине ноту протеста из-за якобы угроз относительно празднования в Москве советского праздника победы. Также Кремль якобы контактировал "с основными партнерами и друзьями" относительно этих "угроз".

Об этом в ночь на 10 мая рассказал главарь Кремля Владимир Путин. Никаких официальных заявлений и документов по состоянию на сейчас МИД страны-агрессора относительно указанных "угроз" не обнародовал.

Российский диктатор не пояснил, какие именно угрозы имеются в виду. Но он напомнил, что изначально министерство обороны РФ предупредило, что в случае попытки "срыва праздничных мероприятий" по "центрам принятия решений" в Киеве будет "нанесен ответный удар".

"Мы этим не ограничивались. После этого была нота министерства иностранных дел. А это уже документ, а не просто заявление. Но и этим мы не закончили. Мы начали работу с нашими основными партнерами и друзьями", – сказал Путин.

Кто эти партнеры и друзья, и какая работа велась, главарь Кремля также не уточнял.

Что предшествовало

В отличие от России, официально Украина не угрожала агрессорам ударами на 9 мая, хотя украинский лидер Владимир Зеленский еще 7 мая не рекомендовал посещать Москву во время парада.

Позже появилось заявление американского лидера Дональда Трампа о якобы "прекращении огня обеими сторонами" на три дня. И Владимир Зеленский, "учитывая многочисленные просьбы, с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с американской стороной 8 мая 2026 года", официально запретил украинским военным бить по Москве 9 мая.

Возможно, в Кремле сочли угрозой откровенно глумливую формулировку указа Зеленского, а возможно – обнародование точных координат Красной площади. Так или иначе, среди россиян началась настоящая истерия из-за указа украинского лидера.

Но уже в конце 9 мая представитель российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона "не зафиксировала попыток срыва празднования" дня победы.

"Ничего не пытались, все хорошо", – сказал он.

