Путин заговорил о 'многонационализме' в России: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями

Российский диктатор Владимир Путин снова сосредоточился на риторике о "многонациональности" России, тогда как недавно он все больше подчеркивал российский этнический национализм. Однако неизменным остается продвижение Путиным среди населения РФ антизападных настроений и курс на милитаризацию российской молодежи.

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Возвращением к разговорам о "единстве народов России" после периода "националистической риторики" диктатор пытается избежать фрагментации многоэтнического населения России, сохранив при этом поддержку "ультрапатриотической" прослойки этнических россиян. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW)

Аналитики заметили очередное "переключение" Путина между двумя "полюсами" риторики: российским этническим национализмом и многонациональностью РФ. Однако неизменным остается курс Кремля на продвижение антизападных настроений и усиление милитаризации российской молодежи.

"Многонациональность" снова всплыла в выступлениях Путина во время его встречи с российским совбезом 10 июня. Ключевой темой встречи как раз и было "объединение народов России", а также использование военно-патриотических молодежных программ и инициатив российского правительства для продвижения российского патриотизма.

В контексте такого "продвижения" российский диктатор отметил российское молодежное "Движение первых", ключевой целью которого как раз и является так называемое "военно-патриотическое образование" не только для россиян, но и для молодежи на оккупированных территориях Украины. Нравится Путину также деятельность "Юнармии", которая милитаризирует детей и подростков.

Эта милитаризация продолжается и на уровне общеобразовательного процесса: в российских школах по приказу из Москвы продолжают проводить еженедельные специальные уроки, на которые часто приглашают оккупантов, воевавших против Украины.

Традиционно всплыла на заседании и тема "угрозы Запада".

"Путин создал платформу для БРИКС, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружества Независимых Государств (СНГ) – организаций, находящихся под доминированием России, которые Путин и другие кремлевские чиновники неоднократно называли основой воображаемой Путиным антизападной и антинатовской евразийской архитектуры безопасности", – указали на еще один аспект заседания с участием кремлевского диктатора аналитики.

Кроме того, в своем выступлении Путин заявил, что Россия должна реагировать на вызовы, разжигающие межэтнические и межрелигиозные конфликты в России, и отметил "единство народов России". Это произошло после недавнего отхода диктатора от привычного для него ранее пропаганды "многоэтнического и многорелигиозного состава" населения РФ. Ведь в последнее время он переключился на продвижение неофициальной новой российской идеологии, базирующейся на русском национализме и противопоставлении РФ и Запада.

"Замечание Путина на заседании Совета Безопасности 10 июня, похоже, является возвращением к этой риторике о разнообразии России и российском гражданском национализме. Однако Путин, похоже, стремится пропагандировать антизападные и провоенные настроения, особенно среди российской молодежи, вероятно, в рамках усилий по подготовке российского общества к затяжной войне в Украине и возможному будущему конфликту с НАТО", – считают в ISW

Кроме того, в заявлениях российского диктатора от 10 июня о "гармонии и единстве" в России аналитики видят его колебания. Он опасается полностью перейти на рельсы националистической идеологии, сосредоточенной вокруг этнических русских, потому что это может привести к фрагментации многоэтнического населения РФ.

"ISW продолжает оценивать, что Путин должен работать над тем, чтобы сбалансировать успокоение влиятельного ксенофобского и ультранационалистического сообщества, которое является ключевым избирателем Путина, с необходимостью использовать мигрантов для компенсации немедленных экономических проблем и проблем, связанных с генерированием войск, а также долгосрочного демографического спада", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW объяснили территориальные "амбиции" России в отношении Украины и указали, к чему готовится Кремль.

Кроме того, аналитики констатировали, что Россия дала "сигнал" США относительно переговоров о контроле над вооружениями, но готовится к войне с НАТО.

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