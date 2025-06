Россия дала "сигнал" США о переговорах о контроле над вооружениями, но готовится к войне с НАТО: в ISW объяснили план Кремля

Кремль, по-видимому, манит Соединенные Штаты Америки перспективой двусторонних переговоров по контролю над вооружениями. Так он пытается добиться от Вашингтона упреждающих уступок в отношении войны в Украине.

Тем временем западные службы безопасности продолжают оценивать, что Россия готовится к затяжной конфронтации с НАТО. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Россия дала "сигнал" США

Аналитики указали, как 9 июня представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, прекращает ли Россия мораторий на размещение ракет наземного базирования, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В частности, он заявил, якобы Москва сохраняет "свободу действий" – зеркально отразив заявление замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова от 7 июня о том, что их "односторонний мораторий" на размещение таких ракет приближается к своему "логическому завершению".

Накануне Рябков утверждал, что России и США нужна "надежная военно-политическая основа" для возобновления переговоров по контролю над вооружениями и что Вашингтон должен быть готов "уважать фундаментальные интересы" России для нормализации двусторонних отношений. Он заявил, что действия США в отношении войны в Украине могут продемонстрировать серьезность намерений американцев "улучшить отношения с РФ". Министр иностранных дел России Сергей Лавров также указал, что они будут готовы возобновить переговоры о стратегической стабильности с США, когда обсуждения "будут проходить на равных".

"Кремлевские чиновники, по-видимому, утверждают, что готовность России участвовать в будущих переговорах по контролю над вооружениями с США зависит от получения ею превентивных уступок от США в отношении войны в Украине", – предположи ISW.

При этом аналитики напомнили, что именно Россия нарушила Договор о РСМД, разработав, испытав и развернув ракеты средней дальности, что привело к тому, что США приостановили свое участие в договоре в феврале 2019 года. В начале 2025-го Институт изучения войны оценил, что Москва использовала экономические стимулы, не связанные с войной против Украины, чтобы добиться уступок от США. Поэтом нынешнее использование Россией стимулов, связанных с переговорами по контролю над вооружениями, вероятно, является последней итерацией этих общих усилий.

Россия готовится к войне с НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 9 июня заявил, что Россия может начать военные операции против Североатлантического альянса в течение пяти последующих лет.

Он отметил: по оценкам разведки, страна-агрессор произведет 1500 танков, 3000 бронемашин и 200 ракет "Искандер" в 2025 году. По словам аналитиков, неясно, относятся ли эти оценки только к производству Россией новой техники или также включают единицы из советских запасов, которые она восстанавливает. Однако Рютте подчеркнул, что в этом контексте Россия сотрудничает с Китаем, Северной Кореей и Ираном, а также восстанавливает свои силы с использованием китайских технологий.

На этом фоне Рютте объявил, что министры обороны стран НАТО договорились 5 июня увеличить расходы на противовоздушную и противоракетную оборону стран-членов на 400%. Так Альянс хочет защититься от масштабных ударов беспилотников и ракет, подобных тем, которые Россия наносит по Украине.

"По оценкам ISW, России не нужно восстанавливать свои силы до уровня, существовавшего до 2022 года, чтобы представлять угрозу для государств НАТО, и она может начать военные операции против государства НАТО до 2030 года", – считают военные эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший генерал армии США и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус предположил, что Россия попытается напасть на страну НАТО, если добьется успеха в войне против Украины. По его словам, тогда в наибольшей опасности окажется Литва.

