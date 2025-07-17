Путин поручил готовить ограничения на иностранные мессенджеры в РФ: когда и кого это может коснуться

В России будут введены ограничения на использования мессенджеров, разработанных в "недружественных странах". По крайней мере, такое поручение дал российский диктатор Владимир Путин своим подчиненным.

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Ответственным за выполнение поручения главарь Кремля назначил главу российского правительства Михаила Мишустина. До 1 сентября он должен предоставить соответствующий доклад.

Причем в поручении использованы именно слова "ограничения" и "недружественные страны". Правительство страны-агрессора должно "подать предложения о введении дополнительных ограничений на использование в РФ программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах", указано в официальном документе.

В мае текущего года Путин встречался с представителями "деловых кругов" России. Во время встречи, в "скрепном" духе, по многолетней российской традиции, один такой представитель "настучал" на иностранные мессенджеры, "не до конца ушедшие из России". Доносчик – гендиректор российской компании с нерусским названием IVA Technologies Станислав Йодковский – предложил Путину "немного ограничить" такие мессенджеры, чтобы дать преимущество российским.

Но у IVA Technologies, хотя она и специализируется на предоставлении софта и инфраструктуры для корпоративных коммуникаций, своего мессенджера нет.

Поэтому в конце июня Путин подписал закон о создании национального мессенджера. До этого Госдума приняла законопроект о создании национальной цифровой платформы MAX с соответствующим мессенджером.

Поиски своего вместо иностранного в России ведутся вовсе не из патриотических соображений. Просто любые существующие мессенджеры прежде всего гарантируют своим клиентам конфиденциальность. А в политике конфиденциальности новой российской платформы МАХ прямо указано, что вся информация пользователей может быть передана любым государственным органам по запросу. То есть, речь идет о создании продукта, который в первую очередь позволит следить за пользователями, и только во вторую – общаться.

В Госдуме также обсуждают ужесточение мер в отношении популярных зарубежных платформ. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский прямо говорит, что Telegram и WhatsApp, после запуска вышеупомянутой системы МАХ попадут под "жесткие санкции" – якобы за "нарушение российского законодательства".

Отметим, что чиновники Кремля сознательно делают ставку на цензуру с целью продвижения неформальной государственной идеологии российской верхушки.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июля в РФ уже были введены новые наказания за поиск "экстремистских материалов" в интернете.

Кстати, напомним, как американская компания Apple без огласки удалила из магазинов App Store российских пользователей 60 VPN-приложений. Они применяются для конфиденциальных интернет-подключений, в частности для использования заблокированных в определенной стране сайтов.