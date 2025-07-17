В России будут наказывать за поиск 'экстремистских материалов' в интернете: какие штрафы ввела Госдума

Государственная дума России продолжает принимать диктаторские законы и поправки к ним. В четверг, 17 июля, в РФ были введены новые штрафы. В частности, ими будут наказывать за поиск "экстремистских материалов" в интернете.

Видео дня

Об этом сообщают РосСМИ. Также в РФ с 2025 года будут штрафовать за использование VPN. Поправки вступят в силу уже с 1 сентября.

"Госдума Российской Федерации приняла изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за доступ к заблокированным ресурсам через VPN-сервисы и за поиск запрещенных материалов. Поправки вступят в силу с 1 сентября 2025 года", – сообщают СМИ.

Согласно нововведениям, в КоАП добавлены две статьи. Первая определяет ответственность за нарушение правил использования VPN на территории РФ.

Размер штрафов составляет:

– От 50 до 200 тысяч рублей (ориентировочно от 27 до 108 тысяч гривен – Ред) – для физических лиц.

– От 80 до 300 тысяч (ориентировочно от 43 до 161 тысячи гривен – Ред.) — для должностных лиц.

– От 200 тысяч до 1 миллиона рублей (ориентировочно от 108 до 536 тысяч гривен – Ред.) – для юридических лиц.

Вторая статья касается попыток найти или получить доступ к "заведомо экстремистским материалам". В частности через любые технические средства обхода блокировок. За такие действия физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей (от 1600 до 2690 гривен – Ред.).

Стоит добавить, что ранее в российском законодательстве не предусматривалась ответственность за просмотр заблокированного контента. В то же время поисковые системы и социальные сети в РФ обязаны собирать информацию о поисковых запросах пользователей и передавать ее правоохранительным органам.

Эксперты отмечают, что эти законы могут стать основанием для усиления контроля со стороны полиции. Например, для проверки устройств граждан в публичных местах.

Ранее сообщалось, что чиновники Кремля делают ставку на цензуру с целью продвижения неформальной государственной идеологии российской верхушки. В частности, пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация в которой сейчас находится Россия, требует именно военной цензуры.

Как сообщал OBOZ.UA, американская компания Apple без огласки с июля до 18 сентября 2024 года удалила из магазинов App Store российских пользователей 60 VPN-приложений. Они применяются для конфиденциальных интернет-подключений, в частности для использования заблокированных в определенной стране сайтов.