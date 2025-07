Кремль сделал ставку на цензуру: в ISW объяснили, что означают последние заявления Пескова

Чиновники Кремля делают ставку на цензуру с целью продвижения неформальной государственной идеологии российской верхушки. В частности, пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация, в которой сейчас находится Россия, требует именно военной цензуры.

По его словам, власти РФ движется в правильном направлении, пытаясь устранить СМИ, которые не согласны с позицией Кремля. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

"Песков высоко оценил увеличение положительного "патриотического" контента в российских СМИ, который порождает чувство лояльности к России и гордости за нее. Песков заявил, что считает, что "патриотическая" тенденция продолжится, и что Кремль учтет "ошибки" прошлого, когда таким СМИ, как российское оппозиционное издание "Медуза", разрешалось широко критиковать Россию. Песков заявил, что Россия будет требовать "более мягкой" информационной политики в будущем, и что это позволит появиться ряду "нейтральных" СМИ", – говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что Кремль вряд ли в будущем будет придерживаться нейтральной позиции в отношении свободы СМИ. В сентябре 2024 года Дмитрий Песков заявил, что российские медиа якобы смогут вернуться к "свободе информации", если страна выйдет из периода "острого воспаления", имея в виду войну в Украине и общую геополитическую ситуацию.

В то же время такая риторика лишь подкрепляет нежелание Кремля признавать участие России в большой войне, что является частью более широких усилий по манипулированию и контролю информационного пространства в стране. Последние заявления пресс-секретаря Путина свидетельствуют о том, что власть не намерена сворачивать военную цензуру и централизованный контроль над медиа, даже после завершения войны.

Отмечается, что с 2022 года Кремль системно проводит кампанию подавления свободы слова – блокирует доступ к иностранным ресурсам, ликвидирует оппозиционные издания, а также преследует администраторов Telegram-каналов, которые критикуют политическое и военное руководство РФ.

"Кремль, похоже, создает условия для долгосрочного контроля над информационным пространством, пытаясь использовать социальные сети и традиционные новостные каналы, чтобы сделать будущие поколения менее склонными к сомнениям в решениях и нарративах Кремля", – говорится в статье.

Кремль сейчас формирует неофициальную государственную идеологию, основанную на пропаганде российского национализма, утверждении идеи о якобы несправедливых попытках Запада разрушить российскую государственность, а также мифологизации ветеранов оккупационной армии.

Продвижение так называемых "патриотических" СМИ является лишь одним из инструментов, с помощью которого власть укрепляет культ военной службы и усиливает лояльность к действующему режиму. Это происходит параллельно с активным развитием молодежных военно-политических организаций и расширением программ военного воспитания в учебных заведениях по всей стране.

Как сообщал OBOZ.UA, в России отреагировали на резкие заявления президента США Дональда Трампа в отношении Владимира Путина. По словам Пескова, к словам главы Белого дома о том, что диктатор РФ несет бред Москва "относится спокойно" и ждет от Вашингтона "восстановления двусторонних отношений" и "урегулирования украинского кризиса".