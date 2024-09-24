Компания Аpple удалила 60 VPN-приложений из российского App Store: что происходит

Американская компания Apple без огласки с июля по 18 сентября 2024 года удалила из магазинов App Store российских пользователей 60 VPN-приложений. Они применяются для конфиденциальных интернет-подключений, в частности, для использования заблокированных в определенной стране сайтов.

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Об этом заявили росСМИ. Они ссылаются на данные проекта GreatFire, который исследует доступность приложений в разных странах.

Всего в российском App Store насчитали 98 недоступных приложений для VPN-подключений. Среди них – популярные NordVPN, ExpressVPN, Proton VPN, Red Shield VPN, Le VPN и другие.

"Роскомнадзор" 4 июля заявлял, что потребовал заблокировать только 25 VPN-приложений. Направляло ли ведомство дополнительные запросы после этого, неизвестно.

Исследователи GreatFire установили, что более 20% VPN-приложений были ограничены доя россиян без публичных уведомлений со стороны Apple.

Директор проекта App Censorship в GreatFire Бенджамин Исмаил отметил, что такие действия помогают кремлевской цензуре. "Тайное удаление Apple почти 60 VPN-приложений из российского App Store не только вызывает тревогу – это прямая угроза цифровой свободе и конфиденциальности", – считает он.

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