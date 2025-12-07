Пропагандист Соловьев публично пригрозил убийством фон дер Ляйен и Каллас

Российский пропагандист Владимир Соловьев снова устроил свою экстремистскую истерику. Он публично пригрозил убийством президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и руководительнице европейской дипломатии Кайе Каллас.

Видео дня

Об этом он заявил в прямом эфире своей авторской программы. Медийщик-пропагандист кровожадно призвал силовые ведомства РФ признать политиков "террористками".

"Объявим Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас террористами, как найдем в сортире – в сортире и замочим", – цинично заявил Соловьев.

Истерики Владимира Соловьева

Напомним, что Владимир Соловьев в последнее время делает немало одиозных, но популистских заявлений. Недавно в прямом эфире он призвал к тотальному уничтожению крупнейших городов нашей страны.

Также кремлевский рупор голословно пригрозил мирному населению Украины уничтожением и призвал либо выезжать, либо свергать украинское правительство, а в случае отказа нормальной жизни в крупных украинских городах не будет.

Как сообщал OBOZ.UA, доходил пропагандист и до критики России. До этого он публично пожаловался, что экономика государства-террористки находится в упадке, и РФ грозит устойчивое снижение экономической активности.

