Резиденцию кремлевского диктатора Владимира Путина на Валдае сейчас охраняют 12 позиций противовоздушной обороны, преимущественно зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" на башнях. Там российский президент часто проводит время вместе с сыновьями и их матерью Алиной Кабаевой.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки. Разведка о расположении башен с "Панцирями" вокруг валдайской резиденции ведется с конца 2024 года.

Что известно

В феврале 2023 года издание "Проект" сообщало о специально построенном для Кабаевой доме рядом с резиденцией Путина, для которого даже проложили отдельную железнодорожную ветку.

Для сравнения, 12 башен с "Панцирями" вокруг резиденции на Валдае — это лишь пятая часть от количества позиций ПВО, которые Радио Свобода совместно с OSINT-энтузиастами зафиксировало с 2022 года в Москве и Московской области, население которых превышает 20 миллионов человек. Такие данные показывают, что инфраструктура безопасности вокруг частной резиденции Путина значительно усилена.

Стоит отметить, что в США сообщили, что 15 августа закроют небо над городом Анкоридж на Аляске. Там в этот день должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 августа Трамп провел брифинг в Белом доме, на котором немало говорил о предстоящей встрече с Путиным и его агрессии против Украины. В ходе брифинга президент США наговорил немало глупостей, в частности, что собирается ехать на Аляску "в Россию", что Украина потеряла сотни километров "океанского побережья", а также что российские танки 24 февраля 2022 года были бы в Киеве "за 4 часа", если бы ехали по шоссе, а не "через фермы".

Также Трамп цитировал известного друга Путина в Европе, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который влил в уши президенту США мифы о непобедимости России.

