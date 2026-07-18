Пожар в логистическом хабе Wildberries в РФ показали со спутника: каков может быть ущерб

Рано утром 18 июля украинские дроны атаковали крупнейший логистический хаб Wildberries в РФ, расположенный в Московской области. Спутниковые снимки и видео очевидцев зафиксировали густой дым, который распространился почти на 200 километров.

Видео дня

Учитывая, что склад ежесуточно обрабатывал до 7,4 млн товаров, убытки могут достичь значительных масштабов. Об этом сообщают в Telegram-канале "Важные истории".

Дым был виден почти в 200 километрах от места пожара

По информации издания, ко второй половине субботы крупнейший логистический центр Wildberries был почти полностью уничтожен огнем. Несмотря напопытки локализовать пожар с помощью авиации, спасти складской комплекс площадью почти 360 тысяч квадратных метров не удалось.

В то же время OSINT-исследователи, проанализировав видеозаписи очевидцев, предполагают, что часть повреждений могла быть вызвана самой российской ПВО, ведь во время отражения атаки российские военные открывали огонь из 30-мм пушек зенитного комплекса "Панцирь".

В сети также опубликовали видео, снятое с борта пассажирского самолета, на котором виден масштабный пожар в Электростали. Спутниковые данные свидетельствуют, что густой дым от возгорания простирался в сторону Тулы и Калуги и охватил расстояние почти 200 километров.

На спутниковых снимках также зафиксированы масштабные очаги возгорания в частном секторе Электростали, расположенном к югу от складского комплекса. Из-за густого дыма, распространившегося по направлению ветра, в части Подмосковья небо фактически потемнело.

В то же время генеральный директор Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания окажет помощь пострадавшим. Однако о механизме компенсации убытков продавцам, чьи товары были уничтожены в результате пожара, она не сообщила.

"Потери сложно оценить, но они точно будут колоссальными – только в Подмосковье хаб обрабатывал до 7,4 млн товаров в сутки", – отмечают "Важные истории".

Напомним, ранним утром 18 июля украинские дроны атаковали логистический хаб российского маркетплейса Wildberries в городе Электросталь Московской области. На логистическом объекте площадью 188 тыс. кв. м. вспыхнул масштабный пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ногинске Московской области РФ ночью 18 июля раздались мощные взрывы, а жители города увидели сильный пожар и дым, поднимавшийся в небо над местом прилетов. Пострадала нефтебаза "Ногинская", которая играет значительную роль в обеспечении бензином Московского региона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!