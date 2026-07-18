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Пожар в логистическом хабе Wildberries в РФ показали со спутника: каков может быть ущерб

Катя Поплюйко
Новости России
3 минуты
1,9 т.
Пожар на Wildberries в РФ
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Рано утром 18 июля украинские дроны атаковали крупнейший логистический хаб Wildberries в РФ, расположенный в Московской области. Спутниковые снимки и видео очевидцев зафиксировали густой дым, который распространился почти на 200 километров.

Учитывая, что склад ежесуточно обрабатывал до 7,4 млн товаров, убытки могут достичь значительных масштабов. Об этом сообщают в Telegram-канале "Важные истории".

Дым был виден почти в 200 километрах от места пожара

По информации издания, ко второй половине субботы крупнейший логистический центр Wildberries был почти полностью уничтожен огнем. Несмотря напопытки локализовать пожар с помощью авиации, спасти складской комплекс площадью почти 360 тысяч квадратных метров не удалось.

Спасти складской комплекс площадью почти 360 тысяч квадратных метров не удалось.
Спасти складской комплекс площадью почти 360 тысяч квадратных метров не удалось.

В то же время OSINT-исследователи, проанализировав видеозаписи очевидцев, предполагают, что часть повреждений могла быть вызвана самой российской ПВО, ведь во время отражения атаки российские военные открывали огонь из 30-мм пушек зенитного комплекса "Панцирь".

В сети также опубликовали видео, снятое с борта пассажирского самолета, на котором виден масштабный пожар в Электростали. Спутниковые данные свидетельствуют, что густой дым от возгорания простирался в сторону Тулы и Калуги и охватил расстояние почти 200 километров.

Густой дым от возгорания простянулся в сторону Тулы и Калуги.
Спасти складской комплекс площадью почти 360 тысяч квадратных метров не удалось.

На спутниковых снимках также зафиксированы масштабные очаги возгорания в частном секторе Электростали, расположенном к югу от складского комплекса. Из-за густого дыма, распространившегося по направлению ветра, в части Подмосковья небо фактически потемнело.

Густой дым от возгорания протянулся в сторону Тулы и Калуги.

В то же время генеральный директор Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания окажет помощь пострадавшим. Однако о механизме компенсации убытков продавцам, чьи товары были уничтожены в результате пожара, она не сообщила.

"Потери сложно оценить, но они точно будут колоссальными – только в Подмосковье хаб обрабатывал до 7,4 млн товаров в сутки", – отмечают "Важные истории".

Напомним, ранним утром 18 июля украинские дроны атаковали логистический хаб российского маркетплейса Wildberries в городе Электросталь Московской области. На логистическом объекте площадью 188 тыс. кв. м. вспыхнул масштабный пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ногинске Московской области РФ ночью 18 июля раздались мощные взрывы, а жители города увидели сильный пожар и дым, поднимавшийся в небо над местом прилетов. Пострадала нефтебаза "Ногинская", которая играет значительную роль в обеспечении бензином Московского региона.

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