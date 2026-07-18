После украинских ударов Москву окутал черный дым. Апокалиптические фото и видео

Ранним утром 18 июля украинские дроны атаковали второй по величине в России логистический хаб российского маркетплейса Wildberries в городе Электросталь Московской области. На логистическом объекте площадью 188 тыс. кв. м. вспыхнул масштабный пожар.

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Дым от него затянул небо не только над Электросталью, но и над Москвой, которая находится примерно в 60 км к западу от этого российского города. OBOZ.UA собрал кадры апокалиптической картины, которой сегодня любуются москвичи; часть из них была опубликована в Telegram-канале Exilenova+.

В Москве – дымовой апокалипсис

Утром 18 июля над Москвой не взошло солнце. По крайней мере, москвичи его точно не видели. А всё из-за мощного пожара в городе Электросталь, расположенном примерно в 60 км к востоку от российской столицы.

Там ранним утром в субботу украинские дроны нанесли удар по одному из крупнейших логистических хабов российского маркетплейса Wildberries. На территории, общая площадь которой составляет около 18 тыс. кв. м, вспыхнул мощный пожар. Столбу дыма над местом попадания мог бы позавидовать не один нефтеперерабатывающий завод, ранее подвергшийся ударам Сил обороны.

Поскольку ветер в России сегодня дул в нужном направлении, москвичи, которые сначала видели дым в нескольких десятках километров от столицы, вдруг обнаружили, что вместо голубизны летнего неба над их головами образовалось сплошное угольно-черное дымовое "облако".

Совершенно ожидаемо, многочисленные российские пропагандисты и z-блогеры сразу же началивопить о "террористических ударах" Украины по "абсолютно мирным объектам", которые, мол, не имеют никакой военной целесообразности.

Однако тем, кто об этом заявляет, стоит ознакомиться с комментарием президента Украины Владимира Зеленского, который заявил: удары по хабам Wildberries в Электростали и Котовске Тамбовской области – ответ Украины на многолетние террористические атаки врага на гражданскую инфраструктуру нашего государства.

В частности, Россия давно и целенаправленно наносит удары по объектам "Новой почты" – и ужасно этим гордится.

Да и заявления россиян о непричастности Wildberries к военной логистике государства-агрессора – весьма сомнительны.

"Они (пострадавшие логистические объекты в Электростали и Котовске. – Ред.) использовались агрессором для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования", – отметил Зеленский.

И сайт Wildberries прямо это подтверждает.

Подробно об ударах по Электростали и Котовску, а также об их последствиях OBOZ.UA рассказывал в отдельном материале.

Также этой ночью в Московской области РФ была поражена нефтебаза: после ударов там также вспыхнул пожар.

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