Украинские дроны нанесли удар по нефтебазе в Ногинске под Москвой: первые подробности. Фото и видео

В Ногинске Московской области РФ ночью 18 июля раздались мощные взрывы. После них жители города увидели сильный пожар и дым, поднимавшийся в небо над местом взрывов.

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Поражена нефтебаза "Ногинская", которая играет значительную роль в обеспечении бензином Московского региона. Зрелищные кадры с места событий собрал Telegram-канал Exilenova+.

В Ногинске после атаки загорелась нефтебаза

О взрывах в Ногинске Московской области стало известно ранним утром . В Exilenova+ опубликовали кадры с дымом над городом и уточнили: очевидцы утверждают, что удар пришелся по местной нефтебазе.

Прилет именно по нефтебазе подтверждает и российское независимое издание ASTRA.

Согласно OSINT-анализу издания, поражена и горит нефтебаза "Ногинская", которая "позиционируется как самостоятельный независимый оператор топливного рынка".

Эта нефтебаза используется для хранения, перевалки, налива и отгрузки светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, керосин). На ее территории расположено 24 резервуара, общий объем резервуарного парка — 11 500 кубометров.

"Нефтебаза выступает ключевым инфраструктурным партнером для целого пула трейдеров и топливных групп Московского региона. Мощности НБ "Ногинская" активно используются в коммерческих и логистических цепочках крупных поставщиков топлива, которые арендуют резервуары для хранения и отгрузки своего ассортимента", – добавили в ASTRA.

Следовательно, удары по этому объекту сделают процесс поиска бензина для жителей Подмосковья еще более захватывающим квестом.

В OSINT-сообществе Falcon Insight отмечают, что была атакована нефтебаза "Нафто-Сервис".

Как сообщал OBOZ.UA, ночью также подвергся нападению крупнейший логистический хаб России сразу в нескольких регионах. Речь идет об объектах крупнейшего маркетплейса РФ – Wildberries – в Электростали Московской области и в Котовске Тамбовской области. В последнем случае власти сообщили о погибших и десятках раненых сотрудников.

В украинских OSINT-сообществах отметили: эти удары стали долгожданным ответом на продолжающиеся атаки агрессора на объекты "Новой почты" в Украине.

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