Поручение дал лично Путин: в ЦПД раскрыли, как в России усиливают меры по милитаризации детей

В России создают новую систему детской подготовки к войне. Начиная с 2026 года, школьники с 7 лет будут участвовать в соревнованиях по пилотированию БПЛА.

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Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. Отмечается, что личное поручение о введении таких соревнований дал российский диктатор Владимир Путин. Возраст участников намеренно снижен до 7 лет, что указывает на еще большую интенсивность идеологической и военной обработки несовершеннолетних.

"Соревнования будут проводиться при поддержке "Движения первых" – путинского аналога пионерии, парамилитарной детской организации, которая активно культивирует ненависть к Украине и странам Запада среди школьников", – говорится в сообщении.

По данным ЦПД, Кремль уделяет особое внимание идеологической обработке детей и привлечению их к мероприятиям, касающихся войны. Акцент делается на подготовке новой генерации бойцов-пилотов БпЛА.

Только за прошлый год российские школы потратили около 540 миллионов рублей (почти 7 миллионов долларов США) на учебные курсы по управлению БПЛА. Кроме того, в 2024 году в РФ был официально утвержден школьный учебник для обязательного курса по использованию дронов в старших классах.

"Таким образом, Рф демонстрирует свои далеко идущие намерения продолжения агрессивной внешней политики, готовя детей к войне с первых классов школы", – отметили в Центре.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин снова сосредоточился на риторике о "многонациональности" России, тогда как недавно он все больше подчеркивал русский этнический национализм. Однако неизменным остается продвижение Путиным среди населения РФ антизападных настроений и курс на милитаризацию российской молодежи.

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