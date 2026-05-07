По меньшей мере в 15 регионах России отменили праздничные парады на 9 мая. Карта

В России массово отменяют парады на 9 мая, а также вводят дополнительные ограничения на празднование. Об этом заявили по меньшей мере в 15 регионах страны-агрессора. В то же время в Москве и Санкт-Петербурге парады пройдут в сокращенном формате – без военной техники и бронемашин.

Видео дня

Об этом пишет Telegram-канал ASTRA, который проанализировал открытые данные по состоянию на 6 мая и составил соответствующую карту. Информация основывается на заявлениях региональных властей в РФ и сообщениях официальных российских медиа.

Где отменили парады

Согласно опубликованной информации, по меньшей мере в 15 регионах РФ полностью отказались от проведения парадов 9 мая.

Речь идет о Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской, Ростовской, Саратовской, Рязанской, Калужской, Орловской, Псковской, Новгородской, Нижегородской и Ленинградской областях, а также Краснодарском крае и Чувашии.

Отдельно на карте выделены временно оккупированные Россией территории Украины, а также аннексированные Крым и Севастополь, где так называемая российская "власть" также отменила парад.

Москва и Санкт-Петербург без былого "величия"

В Москве парад на Красной площади впервые с 2007 года пройдет без военной техники. Аналогичное решение приняли и в Санкт-Петербург – там мероприятие также проведут без бронемашин.

В ряде других регионов РФ ввели дополнительные ограничения: отменили салюты, усилили меры безопасности и ввели блокировку мобильного интернета.

Кроме того, акцию "Бессмертный полк" в большинстве российских регионов решили перевести в онлайн-формат. Такой подход уже применялся ранее, однако теперь он становится основным вариантом проведения мероприятия.

Причины ограничений

Как отмечает ASTRA, российские власти начали массово ограничивать празднование 9 мая после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Однако в этом году ограничения стали самыми масштабными из-за страха украинских ударов.

До этого подобные меры в России вводились только во время пандемии COVID-19.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Москве резко усилили меры безопасности накануне парада 9 мая: на въездах в российскую столицу выставили блокпосты, а территорию Кремля окружили силовиками с пулеметами. Причиной таких мер стал страх перед атаками украинских беспилотников.

Также в Москву стягивают дополнительные системы ПВО перед парадом 9 мая.

Жителей России предупредили о перебоях мобильной связи и интернета с 6 по 9 мая. Ограничения якобы связаны с подготовкой и проведением мероприятий к 9 мая и "нужны для обеспечения безопасности".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!