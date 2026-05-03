В Москву дополнительно стягивают дополнительные системы ПВО перед парадом 9 мая. Фото

В Москву стягивают дальнобойные комплексы ПВО С-400. Их, очевидно, планируют использовать для прикрытия парада по случаю 9 мая на Красной площади, на который кремлевский режим в этом году впервые за много лет не решился выпустить военную технику.

Видео дня

Об этом сообщает "Милитарный". Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал "важную речь Владимира Путина, которую ждет весь мир".

Кремль стягивает в Москву ПВО

"Милитарный" отмечает, что в последние дни в Москве заметили перемещение дальнобойных комплексов ПВО С-400.

"Это может свидетельствовать о переброске в столицу России дополнительных зенитных комплексов для прикрытия знакового для российского режима события на фоне усиления украинских дроновых и ракетных ударов. В то же время в самой Москве уже размещено несколько позиций комплексов С-400, поэтому точно утверждать, на фото зафиксированы дополнительные системы, или перемещение между позициями комплексов, которые уже находятся на дежурстве, невозможно", – пишет "Милитарный".

По состоянию на весну 2026 года Москва прикрыта двумя плотными кольцами систем ПВО в дополнение к нескольким позициям в самом городе. По подсчетам осинтеров, в российской столице и вокруг нее есть как минимум 130 позиций для зенитных систем.

"Основу ПВО столицы РФ составляют около сотни зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" и небольшое количество ЗРК "Тор", предназначенных для перехвата украинских дронов и крылатых ракет. Их дополняют около двух десятков батарей С-400, предназначенных для перехвата крылатых и баллистических ракет", – пишет "Милитарный".

Однако даже через такую масштабную и плотную защиту пробивается страх российской власти: в этом году на так называемом параде вообще не будет техники, Кремль решил ограничиться маршем своего "пушечного мяса" – даже без привлечения курсантов и кадетов. Но авиационная часть парада пока еще планируется.

Российские источники также делятся инсайдами: 5, 7 и 9 мая в Москве могут ввести жесткие ограничения мобильной связи

Кроме столицы, в целом ряде регионов РФ отменяют или существенно ограничивают проведение военных парадов к 9 мая из-за угрозы ударов украинских беспилотников.

Например, в Краснодарском крае полностью отменили торжественное прохождение войск в Краснодаре, а акцию "Бессмертный полк" перевели в онлайн-формат. Аналогичные решения приняли в Калининграде и Самаре.

В Санкт-Петербурге, Чувашии и Калужской области парады пройдут без привлечения военной техники, не будет даже традиционного танка Т-34.

Сами же москвичи в сети демонстрируют нервозность.

В Кремле анонсируют "очень важное" выступление Путина 9 мая

Тем временем пресс-секретарь Путина Песков заявил, что на параде в Москве выступит сам российский диктатор. При этом говорить он будет якобы что-то "очень важное".

"Президент выступит на параде в честь Дня победы 9 мая. Речь Путина ждет весь мир, и это оправдано. Выступление президента будет очень важным", – заявил Песков.

Предыдущие "очень важные" заявления Путина в подавляющем большинстве случаев сводились к перечислению вымышленных "побед" РФ, ее безосновательных претензий и ультиматумов к Украине, другим соседним странам и государствам Запада, аргументации в виде завуалированных угроз "ядеркой" и псевдоисторических "экскурсов" известного "историка", который по совместительству уже почти 30 лет руководит Россией.

Поэтому не вызывает никаких сомнений, что мир затаил дыхание в ожидании очередной "лекции" от Путина о связи между печенегами, "Рюриковичами" и "правом" России на Малую Токмачку в Запорожье.

Также Песков анонсировал "двусторонние встречи с иностранными лидерами", которые планирует провести Путин. Правда, перечень лидеров получился уж очень куцым: представитель Кремляупомянул только премьера Словакии Робрта Фицо и белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Как сообщал OBOZ.UA, в регионах России массово отменяют парады к 9 мая из-за угрозы беспилотников. "Народ-победитель" сразу в ряде субъектов РФ будет лишен ряда любимых развлечений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!