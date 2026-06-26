Окружение Путина призывает выйти из переговоров и нанести по Украине тактический ядерный удар — Reuters

Российские националисты и сторонники жесткой линии всё активнее призывают главу Кремля Владимира Путина отказаться от дипломатических переговоров и перейти к новой эскалации войны против Украины. Поводом для этого стали украинские удары беспилотниками по территории России, которые произошли в этом месяце.

Видео дня

Об этом говорится в материале Reuters, основанном на высказываниях российских националистических деятелей, блогеров, аналитиков и собеседников, приближенных к Кремлю. Агентство отмечает, что все более громкие призывы к применению самых радикальных методов отражают растущее недовольство части российских элит ходом войны и отсутствием результатов переговоров с США.

Один из процитированных собеседников заявил:"Почему мы не используем ядерное оружие, которое наши предки создали и накопили именно для этой цели?"

После ударов беспилотников

Reuters напоминает, что призывы к более жесткой войне звучали в России и раньше. Представители националистического лагеря неоднократно требовали объявить полную мобилизацию, нанести удары по правительственному кварталу Киева, ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского и атаковать предприятия в Европе, которые, по их словам, производят беспилотники для Украины.

Однако после серии украинских атак дронами по Москве, Санкт-Петербургу, Крыму и другим целям такая риторика стала ещё более резкой. По мнению аналитиков, которых цитирует Reuters, это свидетельствует об обеспокоенности возможностями украинских беспилотников и о дискуссии внутри России относительно того, как защищать огромную территорию страны, не отказываясь от заявленных военных целей.

Российский бизнесмен-националист Константин Малофеев после одной из украинских атак, в результате которой загорелась нефтеперерабатывающая инфраструктура в Москве, заявил, что война должна вестись "до победы любой ценой". Он также публично поднял вопрос о применении тактического ядерного оружия.

Призывы к эскалации

Другие представители российской националистической среды призывают Кремль отказаться от переговоров, проходящих при посредничестве США, и сосредоточиться на полном уничтожении украинской государственности.

В частности, блог "Одержимые войной", у которого более 650 тысяч подписчиков, выступил за массированные бомбардировки украинских городов, чтобы сделать их непригодными для жизни. Националистический блогер Юрий Баранчик заявил, что систематические удары по Москве якобы стали возможны только после одобрения Вашингтона.

"Теперь ему нужно быстро на ком-то отыграться... Поэтому у нас нет выбора – либо мы победим Трампа, либо он победит нас", – написал Баранчик в Telegram.

По словам собеседников Reuters, близких к Кремлю, Путин допускает подобные заявления, хотя политическая система в России жестко контролируется, а националистические блогеры вынуждены действовать в установленных властью рамках.

В то же время аналитики считают, что такая риторика может затруднять принятие решений, поскольку подогревает общественные ожидания относительно ещё более масштабной военной кампании, даже несмотря на то, что Москва не исключает возможности дипломатического урегулирования.

Позиция Кремля

Несмотря на давление со стороны сторонников жесткой линии, Кремль пока не отказался от переговорного процесса. Reuters со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников российского правительства пишет, что на этой неделе они заявили об отсутствии прогресса в контактах с США и обвинили Вашингтон в невыполнении мирных предложений, которые обсуждались во время саммита Путина и Дональда Трампа на Аляске в прошлом году.

В то же время Путин не поддержал наиболее радикальные предложения националистов. Однако в апреле Министерство обороны РФ обнародовало адреса предприятий в нескольких европейских странах, которые, по утверждению Москвы, производят беспилотники для Украины. Reuters отмечает, что это могло быть сигналом о возможности будущих ударов.

В прошлом месяце МИД России также заявил о намерении наносить "систематические удары" по военным целям в Киеве. После этого Россия усилила воздушные атаки, одна из которых повредила монастырь, история которого насчитывает около тысячи лет.

Пока что, как отмечает агентство, Путин демонстрирует уверенность в нынешней стратегии. Выступая перед выпускниками военных академий, он заявил, что российские войска приближаются к захвату Константиновки на востоке Украины в рамках наступления на Донбасс. Также глава Кремля высказал мнение, что в Европе якобы усиливаются политические силы, выступающие за восстановление отношений с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, российские депутаты начали открыто критиковать Путина. Они призывают к скорейшему завершению войны против Украины, из-за которой РФ оказалась в экономическом кризисе и на грани социального взрыва.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!