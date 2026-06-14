"Время иллюзий закончилось!" Российские депутаты начали открыто критиковать Путина

Российского диктатора Владимира Путина в России все чаще подвергают критике, пусть пока эта критика и довольно осторожная. Недавно о "неэффективном руководстве" в Кремле и несменяемости власти в России заговорил депутат Госдумы РФ Вячеслав Мархаев.

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Он призвал к скорейшему завершению войны против Украины, из-за которой "страна стоит на грани социального взрыва". Ситуацию в России на пятом году полномасштабной войны проанализировали в The Telegraph.

Депутат Госдумы призвал Кремль остановить войну

Представитель российских коммунистов в Госдуме Вячеслав Мархаев 11 июня опубликовал заявление, в котором потребовал от Путина представить план завершения войны против Украины.

В своем заявлении он раскритиковал "неэффективное руководство" Кремля, упомянул о многочисленных коррупционных скандалах, обогащении олигархата на фоне всеобщего обнищания россиян, несменяемости власти на протяжении уже четверти века, а также потере "наиболее активного и репродуктивно способного сегмента населения" и атаках украинских дронов на территорию РФ.

"Время иллюзий закончилось. Страна стоит на грани социального взрыва, и вина за это полностью ляжет на несменяемую власть... Если ситуация сохранится, социальные беспорядки и хаос станут более вероятными. Запад неизбежно воспользуется этим, чтобы уничтожить остатки российской государственности", – написал Мархаев.

В The Telegraph подчеркнули: Мархаев не единственный, список публичных лиц в России, позволивших себе критиковать Кремль, постоянно растет.

Так, в конце мая депутат-коммунист Ренат Сулейманов также призвал к "скорейшему прекращению" войны, заявив, что экономика не сможет "выдержать" ее продолжения.

А в марте немалый шум поднял z-пропагандист Илья Ремесло, бывший убежденный сторонник Кремля, который выступил против Путина, назвав его "военным преступником и вором" и призвав к суду над диктатором.

"Недовольство властью тлело в течение последних нескольких месяцев, оно связано с масштабными перебоями с интернетом, вялым прогрессом на поле боя и дальнобойными украинскими ударами, которые проникли в сердце двух крупнейших городов России. На этой неделе сообщалось, что государственный Центр изучения общественного мнения России прекратит публикацию "открытого" рейтинга доверия к Путину, поскольку он упал до самого низкого уровня с начала вторжения. Лишь 29,5% россиян назвали своего президента среди политиков, которым они доверяют, в начале апреля, прежде чем опрос был прекращен", — пишет издание.

Российская экономика – на грани

Еще одна причина роста негатива в отношении Путина и его окружения связана с опасениями относительно устойчивости российской экономики, в которой все больше россиян сомневаются.

"Рост замедлился до минимума, инфляция остается высокой, а украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы и терминалы откусили значительную часть бюджета Москвы, зависящего от нефти, в результате чего переработка сырой нефти упала до 16-летнего минимума", — пишет The Telegraph.

На этом фоне расходы на оборону в РФ достигли максимальных значений со времени окончания Холодной войны. И это сильно беспокоит российское министерство финансов.

По оценкам экономиста, старшего научного сотрудника Немецкого института международных отношений и безопасности Яниса Клюге, военные расходы России в начале 2026 года выросли более чем на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом, достигнув 46 процентов от общих бюджетных расходов. То есть, на военные нужды направляется почти каждый второй рубль из российского федерального бюджета.

"Темпы военных расходов выглядят еще более впечатляющими – и, с точки зрения Кремля, тревожными – по сравнению с бюджетными доходами... военные расходы эквивалентны двум третям доходов российского бюджета с января по март 2026 года", – подчеркнул Клюге.

Продемонстрировать экономическую устойчивость РФ должен был Петербургский международный экономический форум, проходивший в начале июня в "северной столице" РФ. Однако "демонстрацию"" в значительной степени испортили "приветственные" атаки украинских дронов по Санкт-Петербургу и окрестностям, произошедшие в дни открытия и закрытия масштабного пропагандистского мероприятия.

На этом фоне тревоги добавило отсутствие на форуме главы российского центрального банка Эльвиры Набиуллиной. Официально было заявлено, что чиновница находится на больничном. Впрочем, уже после форума Набиуллина и ее заместители не пришли на заседание правительства с участием Путина по вопросу процентных ставок в России.

"Российские независимые каналы, ссылаясь на источники, близкие к правительству, утверждают, что Набиуллина поставила Путину ультиматум: она доработает свой срок только при условии, что он не обострит войну закрытием границ и введением военного положения. Другой источник сообщил каналу "Можем объяснить", что она планирует в скором времени покинуть центральный банк, что приведет к значительным потрясениям", – говорится в материале.

Путин стремится к продолжению войны, Украина готовится "сжечь" Россию

В The Telegraph уверены: Путин не отступил от своего курса, несмотря на рост внутреннего недовольства войной и общей политикой властей.

В пятницу, 12 июня, диктатор подписал указ об увеличении официальной численности российской армии почти на 10 000 человек, к такому шагу он прибег во второй раз за четыре месяца.

Между тем, согласно сообщению Politico, опубликованному в четверг, Украина требует от союзников дополнительных 20 миллиардов долларов для закрепления своего преимущества на поле боя над силами Москвы.

"Все видят, что Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела еще сильнее, но нам нужно финансирование для этого", – сказал неназванный чиновник изданию, добавив, что просьба будет озвучена 18 июня на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Как рассказывал OBOZ.UA, по словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, Туапсе больше не отгружает нефть после украинских ударов.

"В прошлом месяце Туапсе вообще ничего не отгрузило из нефти. Учитывая, что здесь отгружалось примерно 20% российской нефти танкерами, это серьезно. А порт "Туапсе" – крупнейший в Российской Федерации", – напомнил он.

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