Лавров на закрытом заседании сделал громкое заявление о ядерном оружии: стали известны подробности

Глава МИД РоссииСергей Лавров якобы высказался в пользу возможности применения ядерного оружия. Такое заявление прозвучало во время закрытой встречи.

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Об этом сообщил российский политолог Андрей Колесников. Эксперт сослался на слова одного из участников заседания.

По его словам, глава МИД в конце выступления отказался от прямого обсуждения вопроса о применении ядерного оружия, но сказал, что "я бы его применил". Политолог подчеркнул, что эти слова прозвучали в закрытом зале, где не было публичного давления или официальных заявлений.

"Лавров в завершение выступления на ассамблее совета, „дипломатично уклоняясь от любых вопросов о том, следует ли нам применять ядерное оружие", сказал: „Ну, все-таки я бы его применил"", — сказал Колесников.

Напомним, ранее Лавров заявил, что оккупанты и в дальнейшем будут наносить массированные удары по Украине. В Москве это называют "ответом" на действия украинской стороны.

"Россия будет наносить регулярные массированные удары по объектам ВСУ в ответ на теракты в Киеве, поставленная Путиным задача выполняется", – заявил он тогда.

Также OBOZ.UA сообщал, что руководство страны-агрессора России продолжает выдвигать требования к Украине и уклоняется от начала добросовестных и содержательных переговоров о мире. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в частности, заговорил об ущемлении прав русскоязычного населения.

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