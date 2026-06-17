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"Больно смотреть": момент удара РФ по Успенскому собору Киево-Печерской лавры попал на видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
99
Момент удара РФ по Успенскому собору Лавры зафиксировали камеры
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Целенаправленный российский террористический удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записях можно увидеть момент атаки российского дрона с разных точек.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба заповедника в социальной сети Facebook. Враг продолжает атаковать объекты культурного наследия Украины.

Что известно

"Первые секунды прицельного удара российского дрона, поразившего самое сердце Киево-Печерской лавры — – ный Успенский собор. Охваченный пламенем храм – это еще одно преступление российских оккупантов, стремящихся уничтожить нашу память, культуру и идентичность. Больно смотреть на поврежденную святыню, которая пережила не одну попытку стереть ее из украинской истории. Но мы уже не раз возрождали то, что враг пытался уничтожить. Восстановим и сейчас", – говорится в сообщении.

Момент удара РФ по Успенскому собору Лавры зафиксировали камеры.
Момент удара РФ по Успенскому собору Лавры зафиксировали камеры.
Последствия террористической атаки РФ на Лавру.

На опубликованном видео можно увидеть момент атаки российского дрона с разных сторон, а также последствия террористического удара России.

Момент удара РФ по Успенскому собору Лавры зафиксировали камеры.

Напомним, в ночь на 15 июня Россия совершила очередную атаку на Киев, запустив ракеты и дроны. Военные страны-агрессора целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры: беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар.

Последствия террористической атаки РФ на Лавру.

Впоследствии специалисты установили, как именно в результате террористической атаки РФ на столицу было повреждено здание Успенского собора Киево-Печерской лавры. После удара загорелась крыша, а также были разрушены внутренние помещения сооружения.

Последствия террористической атаки РФ на Лавру.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали ЮНЕСКО за отказ прямо назвать Россию ответственной за разрушение Киево-Печерской лавры в результате обстрела. В ведомстве заявили, что такая позиция противоречит мандату организации, которая должна защищать мировое культурное наследие.

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