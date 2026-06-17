"Больно смотреть": момент удара РФ по Успенскому собору Киево-Печерской лавры попал на видео

Целенаправленный российский террористический удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записях можно увидеть момент атаки российского дрона с разных точек.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба заповедника в социальной сети Facebook. Враг продолжает атаковать объекты культурного наследия Украины.

Что известно

"Первые секунды прицельного удара российского дрона, поразившего самое сердце Киево-Печерской лавры — – ный Успенский собор. Охваченный пламенем храм – это еще одно преступление российских оккупантов, стремящихся уничтожить нашу память, культуру и идентичность. Больно смотреть на поврежденную святыню, которая пережила не одну попытку стереть ее из украинской истории. Но мы уже не раз возрождали то, что враг пытался уничтожить. Восстановим и сейчас", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть момент атаки российского дрона с разных сторон, а также последствия террористического удара России.

Напомним, в ночь на 15 июня Россия совершила очередную атаку на Киев, запустив ракеты и дроны. Военные страны-агрессора целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры: беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар.

Впоследствии специалисты установили, как именно в результате террористической атаки РФ на столицу было повреждено здание Успенского собора Киево-Печерской лавры. После удара загорелась крыша, а также были разрушены внутренние помещения сооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали ЮНЕСКО за отказ прямо назвать Россию ответственной за разрушение Киево-Печерской лавры в результате обстрела. В ведомстве заявили, что такая позиция противоречит мандату организации, которая должна защищать мировое культурное наследие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!