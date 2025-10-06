Новый рекорд: дроны атаковали НПЗ в российской Тюмени на расстоянии 2000 км от Украины. Фото, видео

Украинские дроны 6 октября совершили самую отдаленную атаку с начала полномасштабного вторжения – взрывы прогремели в российской Тюмени. Под удар попал местный нефтеперерабатывающий завод, расположенный более чем в 2 000 километрах от Украины.

Вечером в понедельник правительство Тюменской области сообщило, что три беспилотника якобы обнаружили и обезвредили на территории предприятия в микрорайоне Антипино. На место прибыли все экстренные службы, заявили российские чиновники.

Лейтенант Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, прокомментировал инцидент коротко, но показательно:"Плохо стало Антипинскому НПЗ в Тюмени. Его проектная мощность достигает 9 миллионов тонн сырой нефти в год", – отметил офицер, намекая, что удар по такому объекту мог существенно повлиять на энергетическую инфраструктуру России.

Реакция властей региона

По версии местных властей, оперативные действия спасателей предотвратили детонацию дронов, поэтому никто не пострадал. В Тюменской администрации также утверждают, что взрывов и горения не было, а все предприятия района продолжают работать в штатном режиме.

В то же время в местных Telegram-каналах появились сообщения, что по меньшей мере два взрыва все же прогремели в районе Антипино, где расположен нефтеперерабатывающий завод(НПЗ).

Российский канал ASTRA со ссылкой на жителей Тюмени сообщил о громких взрывах возле промышленной зоны. На обнародованных в соцсетях роликах видно, как по улицам города движутся пожарные автомобили.

Некоторые пользователи писали, что после взрывов в небе был виден дым, хотя местные власти отрицают любое возгорание. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Что известно об объекте

Тюменский нефтеперерабатывающий завод, который до 2021 года назывался Антипинский, является одним из ключевых предприятий региона. Он расположен в промышленной зоне вблизи микрорайона Антипино – более чем в 2000 км от украинской границы.

Вероятно, дроны атаковали установку ЭЛОУ-АВТ-3 – это крупная установка первичной переработки нефти мощностью около 7,5 млн тонн в год, введена в эксплуатацию в 2012 году. Она является основным производственным объектом первой очереди Антипинского НПЗ.

Эта атака может свидетельствовать о расширении дальности украинских беспилотников, способных доставать до глубины российской территории.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в ночь на 5 октября в Нижегородской области РФ раздавались взрывы. Местные жаловались на атаку дронов и громкие взрывы. Вероятной целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово: в районе предприятия заметили пожар. Кадры публиковали местные паблики.

