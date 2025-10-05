В России заявили об атаке дронов: взрывы раздавались в районе НПЗ в Кстово, вспыхнул пожар. Видео

В ночь на 5 октября в Нижегородской области РФ раздавались взрывы. Местные жаловались на атаку дронов и громкие взрывы.

Видео дня

Вероятно, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово: в районе предприятия заметили пожар. Кадры публиковали местные паблики.

Что известно

О "беспилотной опасности", работе ПВО и взрывах в Кстово россияне начали писать в местных чатах еще после 02:30 ночи.

Они считали взрывы (некоторые писали о как минимум четырех) в "районе промзоны" и выражали надежду, что прилетело "не на завод".

Также в сети появились кадры с пожаром, как заявляется, в районе местного нефтеперерабатывающего завода – "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". На это, в частности, обратили внимание в Telegram-канале Exilenova+.

Это предприятие расположено в почти 1700 км от границы с Украиной. Его мощность составляет 17 млн тонн нефти в год. Этот завод называют четвертым по величине в РФ.

Нижегородский НПЗ в Кстово уже не раз посещали украинские дроны. Об атаках сообщали в марте 2024, январе и сентябре 2025 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне в России после атаки беспилотников вспыхнул один из крупнейших НПЗ в Ленинградской области. Поражение впоследствии подтвердили в Генштабе .

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!