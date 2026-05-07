'Никто не знает, чем это обернется': Ступак объяснил, почему для Путина участие в параде будет безопасным

Во время парада на Красной площади в Москве по случаю 9 мая российскому диктатору Владимиру Путину ничего не угрожает. И не из-за беспрецедентных мер безопасности, которые принимаются в РФ, а потому, что никто не решится его убивать.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. Он также рассказал, как в Москве готовятся к параду, доступ на который для зрителей будет максимально ограничен.

Подготовка к параду

По словам Ступака, над обеспечением безопасности работают тысячи сотрудников. И это лишь то, что видно снаружи, а есть также и неформальная работа. Например, есть люди, которые заходят в каждый подвал в радиусе километра от места проведения торжественных мероприятий. Каждый коллектор, который находится под Красной площадью и Кремлем, взят под особый контроль.

"Там действительно, без шуток, либо сидит сотрудник ФСО, ФСБшник или полицейский. Или такие объекты опломбируются, если нет возможности оставить там человека, и периодически, скажем, раз в 20-30 минут или в час, проверяется исправность пломбы", – сказал экс-сотрудник СБУ.

Кроме того, людям запрещают выходить на балконы. Любая оптика, которую увидят снайперы в окне, будет считаться не биноклем, а снайперским прицелом, поэтому туда будут стрелять.

На вокзалах людей проверяют с помощью камер распознавания лиц – в Москве их около 200 тысяч штук. Это программа "Сфера", в которую загружены лица известных украинских разведчиков, сотрудников СБУ, ГУР – на случай, если они появятся в Москве и попытаются что-то сделать. Поэтому считается, что это исчерпывающий перечень мер.

Почему Путину ничего не угрожает

По мнению Ступака, для российского диктатора участие в параде безопасно, потому что никто просто не решится его убивать. За возможным убийством Путина, так же, как за убийством президента Владимира Зеленского, стоит terra incognita – неизвестная земля. Никто не знает, чем это может обернуться – как для Украины, так и для России.

"Давайте пофантазируем. Например, мы запустили свои дроны, они влетели в трибуну, и всех превратили в пепел: Путина, Пескова, Кабаеву. Всех просто в винегрет. Но никто не знает, что будет дальше. Не будет поводов для радости, потому что есть огромный риск, что Путина канонизируют. Сразу скажут – убили царя-батюшку, становитесь все на войну", – говорит Ступак.

После этого Китай с Индией теоретически могут негативно отреагировать на убийство лидера иностранной страны, начать полностью поддерживать Россию и заниматься уничтожением режима в Украине.

"Так же и для Российской Федерации. Убийство Зеленского – это терра инкогнита. А вдруг его канонизируют? А вдруг украинцы начнут мобилизоваться еще больше? А вдруг Китай и Индия отвернутся от России? Поэтому я думаю, что это момент больше человеческий", – отметил экс-сотрудник СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Москве резко усилили меры безопасности накануне парада 9 мая: на въездах в российскую столицу выставили блокпосты, а территорию Кремля оцепили силовиками с пулеметами. Причиной таких мер стал страх перед атаками украинских беспилотников – в РФ боятся ударов во время военного парада с участием диктатора Владимира Путина.

