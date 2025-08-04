Неизвестные БПЛА второй день подряд атакуют Воронеж. Видео

В ночь с 3 на 4 августа, в российский Воронеж снова пришел хлопок. По меньшей мере пять взрывов прозвучало над городом.

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Об этом пишут пропагандистские паблики. Они утверждают, что предварительно их ПВО "сбивает украинские беспилотники над городом".

"Местные жители рассказали, что над Воронежем слышны громкие звуки. Вспышки от взрывов в небе видны в северной части города. Сейчас официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. В городе воет сирена воздушной опасности", – говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 3 августа в российском Воронеже и трех районах области раздавалось много взрывов. После нескольких из них в областном центре начались пожары.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в Волгоградской области государства-агрессора накануне вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия – Центр". Причиной также стали взрывы, как нам сообщили осведомленные источники. Указанная ветка газопровода принадлежит "Газпрому" и транспортирует природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию.

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